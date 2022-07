Relacionamento: esses são os 5 elementos principais para ganhar QUALQUER DISCUSSÃO

Em uma discussão saudável, saber ouvir é muito importante. Contudo, se você considera justo que seus pontos sejam validados pela outra pessoa, também é preciso saber argumentar. Não se trata de querer levantar a voz ou assuntos infundados, é preciso entender que alguns elementos são eficazes na hora de sair ‘vencedor’.

“Vivemos em um mundo em que ganhar e perder se tornaram muito importantes. Mas vencer nem sempre é o que parece, ou tão simples quanto parece”, escreve a psicóloga Diane Barth no site Psychology Today. Caso você seja uma pessoa autêntica e gostaria de sempre conversar saindo satisfeito da conversa, e não necessariamente ‘ganhando’, confira seis elementos fundamentais para que isso ocorra, de acordo com a especialista:

Entenda os termos

Para começar, é importante que ambos entendam que existem diferenças entre opinião e argumento. As discordâncias podem ser discutidas e alinhadas e as opiniões mudadas ao longo do tempo. “Uma discussão é ‘um desacordo raivoso’ ou ‘uma briga’. Argumentos podem, se não moderados, levar a brigas”, escreve Diane. Nesse, você acaba perdendo.

LEIA TAMBÉM: 3 coisas a se pensar ao deixar uma relação tóxica

Defina os objetivos

Você deseja provar que você está certo e a outra pessoa está errada ou quer fazer apenas observações? Você quer que concordem com a sua opinião a todo custo ou deseja que haja uma troca de ideias e mudanças de pensamentos e opiniões no meio da conversa? Caso você seja uma pessoa altamente competitiva, apenas as primeiras questões apontadas nessa frase serão seguidas, o que pode não ser tão saudável. Dessa forma, ninguém sai ganhando na conversa.

As discussões, aparentemente, são vencidas pelo poder

É normal em uma discussão achar que quem ‘venceu’ foi a pessoa que falou mais alto. Mas na verdade, o poder não é sinônimo de ser maior ou melhor. Saber dialogar e reconhecer que também está errado em determinados aspectos pode te fazer muito mais vencedor, mesmo a outra parte achando que você foi derrotado.

Evite que um desacordo se torne uma discussão

Melhor ainda do que discutir é não deixar que chegue nessa parte. Por isso, nesse momento é preciso ter inteligência emocional para esfriar as coisas. Caso você consiga realizar essa tarefa, a luta será vencida por você sem mesmo haver uma disputa.

Tenha empatia

Mais importante do que qualquer outro tópico citado, é a empatia, e ela precisa ser fundamental. Tentar entender os argumentos do outro e as opiniões que a levaram até ali faz com que você análise a situação de uma forma mais abrangente e não tão fechada. Ir para a conversa disposto a saber ouvir e não apenas argumentar e soltar muitas palavras já quebra muitas barreiras, pois seu parceiro de discussão também vai se sentir mais solto e não tão rígido para querer apenas vencer.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Fazer sexo aos 20 e poucos anos deveria ser só prazer, mas para algumas mulheres é doloroso

⋅ Casal de lésbicas com diferença de idade de 37 anos expõe os comentários mais cruéis que receberam: “A ‘velha’ tem dinheiro? A única razão que posso ver para isso. Claro que não é amor!”

⋅ 10 maneiras para sobreviver a uma separação