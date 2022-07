Casal de lésbicas com diferença de idade de 37 anos expõe os comentários mais cruéis que receberam: “A ‘velha’ tem dinheiro? A única razão que posso ver para isso. Claro que não é amor!”

Casal de lésbicas com uma diferença de idade de 37 anos expõe os comentários mais cruéis que receberam: “A ‘velha’ tem dinheiro? A única razão que posso ver para isso. Claro que não é amor!” Imagem: reprodução (Instagram @juliazelg).

Um casal de lésbicas com a diferença de de idade de 37 anos anos contaram sobre os comentários maldosos que recebem nas redes sociais. A youtubers Julia Zelg, de 27 anos, e Eileen De Freest, de 64, já estão juntas há quatro anos e casadas há três.

“Nós nem julgamos muito nosso relacionamento na vida real. Às vezes as pessoas ficam olhando um pouco tentando entender as coisas”, explicou Zelg, que é brasileira, mas mora em Londres com De Freest.

Zelg é cantora e admitiu que as pessoas acham que sua esposa é a sua mãe por causa da diferença de idade. “Elas nos veem nos beijando e ficam tipo, ‘O quê?”’, acrescentou Zelg. “Mas ninguém nunca disse nada negativo para nós na vida real”.

Segundo o site Daily Mail (texto em inglês), elas se conheceram em um aplicativo de relacionamentos e começaram a namorar pouco tempo depois, após um pedido de Zelg. Não demorou muito para De Freest fazer o pedido de casamento durante uma viagem ao Brasil.

Mesmo Eileen sendo oito anos mais velha que a mãe da sua esposa, as famílias apoiam a união. Eles são sucintas em dizer que as únicas reações negativas sobre o relacionamento surgem na internet. Um desses comentários acusa a jovem de ser interesseira: “A velha tem dinheiro? A única razão que posso ver para isso. Claro que não é amor!” Escreveu um usuário.

“Começo a ler os comentários e quando vejo que algo está meio negativo, simplesmente borro os olhos e vou para o próximo”, explicou Zelg, que tem mais de 300 mil inscritos no YouTube e quase 70 mil seguidores no Instagram.

Mas nem tudo é negativo, pois elas também contam que as mensagens positivas são as que fazem valer a pena a exposição nas redes sociais. “Recebemos tantas mensagens todos os dias de pessoas que são gays ou em relacionamentos com diferenças de idade, e eles dizem que nossos vídeos os inspiraram. Para mim, essa é a melhor parte de estar nas redes sociais. Eu sempre disse que você tem os assinantes mais incríveis”, finaliza Zelg.

