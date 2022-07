Dia do amigo: como dizer para uma amizade que você está apaixonado por ela?

A paixão não é simplesmente uma escolha, ela acontece. Seja alguém que acabou de chegar na sua vida e ainda é um desconhecido ou uma amizade que você tenha a anos, lidar com esse sentimento pode não ser tão fácil, mas no segundo caso, talvez as dúvidas e dificuldades sejam maiores. Afinal, é melhor ou não contar para ele o que sente? E como contar? Para essas perguntas, não existe o que é certo ou errado a se fazer, mas certos caminhos podem ser seguidos.

Descubra se ele também está interessado

Antes de sair falando o que sente, o melhor a se fazer é tentar descobrir se ele também não esconde uma paixão secreta por você. Comece flertando de leve, com algumas brincadeiras e indiretas para observar com ele age. Ele pode interpretar isso como algo bobo, mas ir entrando no jogo com um tempo ou ‘cortar’ esse tipo de atitude de forma mais dura.

Contudo, mesmo após perceber que ele gostou de ser cantado por você, ainda não tome atitudes precipitadas para não se magoar ou magoar o seu amigo.

Perceba como ele fala de crushes com você

Vocês costumam conversar sobre relacionamentos amorosos? Se sim, como funciona? Às vezes ele pode esconder essa parte dele da sua vida, e isso pode ser um sinal que talvez ele goste de você. Contudo, isso também não lhe dará certeza de nada.

Aposte nos toques físicos

É normal amigos se abraçarem e darem beijos no rosto, mas perceba se ele te toca diferente. Caso isso não ocorra, tente você fazer isso. Demore mais no abraço, segure na sua mão e veja como ela reage. Se ele gostar, talvez seja hora de tentar algo a mais, mas se ele se afastar, você sabe que ele te enxerga mais como amiga.

Pergunte para outros amigos

Se vocês se conhecem a certo tempo, provavelmente vocês mantêm amizades em comum. Pergunte para essas pessoas se ele já falou sobre você. Nesse momento, pode ser que esse outro amigo comente sobre a sua atitude com ele e isso pode ser algo positivo.

Converse sobre os seus sentimentos

Depois de passar por tudo isso e notar que você pode avançar, chame-o para uma conversa sincera e se abra, mas deixe claro que você ama a amizade que vocês possuem, apesar de tudo.

O risco de ficar um clima estranho entre vocês existe, mas também pode ser que ele sinta a mesma coisa. Você só vai saber se tentar.

