Flatulência: veja os perigos de segurar um peido

Recentemente, a influencer e ex-BBB Viih Tube passou por uma situação um tanto quanto desconfortável envolvendo flatulências. Ela disse ter ficado de cadeira de rodas e com muito desconforto após segurar os peidos durante uma viagem, pois estava com vergonha do seu atual companheiro.

“Acabei em uma cadeira de rodas porque tinha vergonha na frente do meu namorado”, disse a criadora de conteúdo em suas redes sociais, conforme destacado pelo site Meganotícias (texto em espanhol).

Segundo o site, outra famosa que relatou passar pela mesma situação foi a também ex-BBB e cantora, Pocah, que chegou a ser hospitalizada em março devido à flatulências. “Meninas, não tenham vergonha de peidar na frente de seus parceiros , porque o que é realmente embaraçoso é não deixá-los dormir porque você se sente tão mal que precisa ir ao hospital e o diagnóstico é: peido preso” escreveu na época em seu Instagram.

Por que segurar um peido pode ser tão perigoso?

O peido é algo comum e um processo totalmente natural que compõe a digestão. Ela pode acontecer tanto quando o gás metano, responsável pela fermentação e digestão da comida, se infiltra nas fezes no caminho do intestino delgado até o ânus, ou ainda por engolir ar ao falar, nesse segundo caso saindo também em forma de arroto. Ainda conforme o texto citado, as pessoas costumam soltar esses gases de 12 a 25 vezes por dia.

Sintomas

Por ser algo natural, o próprio intestino é responsável por soltar o pum, mas se você contrai o ânus para impedir que o ar saia, o gás volta para o corpo. Dessa forma, o acúmulo da substância pode gerar sintomas como dor, inchaço, indigestão, desconforto geral e até azia. Quanto mais você segura, mais o desconforto aumenta.

Estudos indicam que os gases que ficaram para trás podem ir para corrente sangue e serem soltos no processo de expiração, mas a maior partee ainda fica contida no abdômen, pressionando a região.

Outras pesquisas mostram ainda que tal processo pode causar diverticulite, doença causada por uma inflamação do trato digestivo. Contudo, ainda não existem estudos comprovando essa teoria com exatidão.

