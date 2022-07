Robô do PIX ‘dando dinheiro’ engana centenas no app WhatsApp; confira como evitar o novo golpe

Em um novo golpe que continua crescendo rapidamente, perfis do ‘Robô do PIX’ presente nas principais redes sociais induzem pessoas a acessarem links inseguros para capturar dados confidenciais das vítimas.

Um levantamento do dfndr lab, laboratório especializado em cibersegurança da PSafe, identificou uma rede com mais de 600 mil seguidores e 365 mil curtidas utilizando supostos pagamentos via PIX como isca para obter dados confidenciais de pessoas.

Como informado pela plataforma, os cibercriminosos chamam a atenção das vítimas marcando seus perfis em postagens, onde avisam que a pessoa ganhou um prêmio em dinheiro e informam que precisam entrar em um link e preencher dados para supostamente fazer o resgate.

“Outra abordagem feita é através de posts com falsas promessas de retornar um valor até dez vezes superior que a quantia enviada pela vítima, desde que ela faça essa transferência antecipadamente ao golpista”, informou.

Há perfis, inclusive, que oferecem sorteio do PIX no qual a vítima é direcionada a um site onde deve inserir dados pessoais e bancários, como do cartão de crédito.

Golpe do PIX cresce mais de 350% nos dois últimos meses

Como parte da analise, a PSafe registrou, entre abril e maio deste ano, um aumento de mais de 350% no número de tentativas de golpe do PIX, em comparação com os meses de fevereiro e março no Brasil.

O principal perigo de um golpe como esse é que os cibercriminosos têm acesso a uma série de dados sensíveis que podem ser utilizados em inúmeros golpes como, por exemplo, clonagem de cartão de crédito, assinatura de serviços sem autorização, abertura de contas e outras transações financeiras não autorizadas.

Além disso, a vítima pode ser induzida a baixar algum malware (aplicativo malicioso), que poderá dar acesso aos golpistas ao dispositivo da vítima e mais informações sensíveis.

Como se proteger de golpes nas redes sociais?

Especialistas da PSafe sempre indicam que o cuidado primordial é desconfiar de qualquer oferta ou promoção online que ofereça uma grande vantagem, principalmente as que solicitam preenchimento de dados pessoais para a obtenção do prêmio.

Caso a mensagem venha acompanhada de um link, é necessário verificar se o site é legítimo ou não. Também é fundamental ter uma solução de segurança instalada no dispositivo. Outras medidas:

Restrinja a visualização do seu perfil nas redes sociais apenas para pessoas conhecidas e oculte sua foto do WhatsApp.

Nunca faça uma transferência, nem realize pagamentos de emergência sem antes ligar para a pessoa que vai receber o dinheiro (sem usar a ligação do WhatsApp por conta da clonagem), e confirmar a sua real identidade.

Texto com informações da PSafe