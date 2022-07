Esses são os 4 sintomas mais ‘estranhos’ de coronavírus

Com o avanço da vacinação, atualmente está mais comum observar os casos de covid-19 e entender que tudo vai ficar bem após alguns dias se recuperando. Contudo, ainda é um pouco difícil observar se você está realmente infectado ou não, pois alguns sintomas parecem um pouco incomuns.

Antes, sinais como perda do olfato e paladar, além de sintomas gripais, eram os mais comuns e deixavam todo mundo em sinal de alerta. Porém, com o o avanço das vacinas e com a chegada de novas variantes, os sintomas se confundem. Veja a seguir alguns sintomas ‘diferentes’ que já apareceram em pessoas infectadas com a covid-19.

Alterações na pele

Além da parte respiratória, a doença também pode se manifestar em outras partes do corpo, como na pele. Especialistas detectaram que alguns pacientes positivados podem apresentar lesões na pele, indicando a gravidade do caso. Segundo pesquisa mostrada no Journal of Medicine da Cleveland Clinic (texto em inglês), os sinais na pele mais comuns em adultos são:

Erupções morbiliformes: irritação da pele com formas irregulares e coceira que lembra o sarampo;

Urticária: irritação e inflamação da pele em áreas generalizadas ou como inchaços irregulares;

Erupções vesiculares: espinhas semelhantes às que ocorrem com a catapora;

‘Dedos de Covid’: inchaço ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Pode ser acompanhado por bolhas, coceira, pele áspera ou inchaços dolorosos.

‘Unha de covid’

As unhas são partes sensíveis do corpo e podem mudar de acordo com a saúde do sistema imunológico e de doenças que afetam o corpo. Em alguns pacientes infectados uma espécie de linha branca aparece nas unhas como sinal de estresse causado pelo combate à infecção. Esse sintoma também é conhecido como linhas de Beau.

Queda de cabelo

Esse sintoma foi detectado rapidamente ainda no primeiro ano da pandemia. A Academia Americana de Dermatologia explica que a queda de cabelo ocorre naturalmente após períodos febris e é chamada de eflúvio telógeno. O efeito pode durar por meses após a infecção. A fase de renovação dos folículos fica entre 6 e 9 meses.

Perda da audição

Pesquisas e relatos de pacientes mostraram que um outro sinal detectado é a perda temporária da audição. Porém, de acordo com o Meganoícias (texto em espanhol), não se sabe se é um “sintoma inequívoco da doença e não foi verificado que o próprio patógeno seja responsável”. Os sintomas mais comuns que envolvem a audição são alterações auditivas, zumbidos e vertigem.

ATENÇÃO

Este texto não tem como objetivo diagnosticar nenhuma doença e sim informar sobre. Caso tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista da área da saúde.

