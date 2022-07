Estes são os problemas de saúde mais recorrentes em pessoas com mais de 40 anos

A medida que as células e o corpo vão envelhecendo, o organismo humano faz com que as condições de saúde e uma série de problemas aumentem. Essas alterações começam a acontecer por volta dos 40 anos de idade. Isso não significa que, automaticamente você terá uma saúde debilitada a partir dessa idade, mas que, gradativamente, você começará a notar que doenças que você não costumava ter antes vão aparecer com mais frequência.

Cálculos renais

Também chamado de pedras nos rins, esses pequenos ‘cristais’ se formam dentro dos rins após alguns minerais se juntarem. Em casos leves, elas podem ser facilmente eliminadas pela urina, contudo, dependendo do tamanho, podem causar enorme desconforto ao urinar ou ainda necessitar de uma cirurgia de remoção.

O diagnóstico pode ocorrer em qualquer idade, contudo, a partir dos 40 pode ser que você sofra com a condição se tiver mudanças na sua dieta ou não se hidrate corretamente.

Pressão alta

O sistema circulatório também muda conforme os anos vão passando, por isso, é comum que a pressão aumente em idades mais avançadas, mesmo se você sempre teve a pressão considerada normal ou até mesmo baixa.

É importante começar a monitorar eses números pois a pressão alta pode causar doenças cardíacas.

Infecções urinárias ou da próstata

Conforme explicado pelo Dr. Adam Ramin à revista Health, a infecção urinária pode aumentar em pessoas com vagina devido ao afinamento das paredes vaginais e à alteração do pH, pois essa mudança promove o crescimento e proliferação de bactérias que infectam o trato urinário e pode causar dor e desconforto.

A infecção da próstata também aumenta em pessoas com mais de 40 anos, principalmente em caso de uma vida sedentária.

Disfunção erétil

“Muitas pessoas na faixa dos 40 anos podem começar a notar um declínio em sua capacidade de obter e manter uma ereção “, explica o Dr. Ramin. Contudo, esse sintoma pode ser em virtude de uma série de outras condições, como sobrepeso, obesidade e hipertensão.

