Anitta diz que sofre de endometriose e relata dores terríveis: ‘Contando os dias para minha cirurgia’

Anitta revelou na terça-feira (7) que foi diagnosticada com endometriose, uma doença crônica que causa muitas dores. Em postagens no Twitter, a cantora explicou que vinha sofrendo há um tempo e acreditava que tinha cistite recorrente. No entanto, exames descartaram a presença de bactéria na uretra e, após uma investigação mais detalhada, foi constatado o real problema de saúde. Agora, ela disse que aguarda por uma cirurgia.

“Ela (médica) fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez... NÃO TEM BACTÉRIA. Nunca teve em nenhum dos exames. A doutora (enviada pelo meu anjo da guarda só pode), fez na mesma hora uma ressonância em mim e estava lá. ENDOMETRIOSE. No dia seguinte ela me levou em um especialista em endometriose”, começou a cantora.

Pois bem galera... fui ficar com meu pai no hospital aquela vez. Comentei com minha querida amiga anja Dra que comanda tudo lá, que eu tava em tempo de morrer de dor. Ela fez meu milionésimo exame e pela milionésima vez... NAO TEM BACTÉRIA. Nunca teve em nenhum dos exames — Anitta (@Anitta) July 8, 2022

Ela explicou que o motivo de estar com endometriose não tem nenhuma relação com questões de higiene ou do uso de preservativos durante as relações sexuais. “Pesquisem, galera. A endometriose é muito comum entre as mulheres. Tem vários efeitos colaterais, em cada corpo de um jeito. Podem se estender até a bexiga e causar dores terríveis ao urinar. Existem vários tratamentos. O meu terá que ser cirurgia”, destacou.

“Procurem mais de um médico, mais de uma opinião. Se um não resolver... vai pra outro até resolver. Não é normal a gente viver com essa dor assim pra sempre. Tô eu aqui no avião e nem consigo dormir pq fui comemorar com o boy as vitórias que a vida tá me dando esses dias e agora é só o choro.”

“Endometriose. Pesquisem artigos sérios no Google (ainda é um assunto ‘meio’ novo então não tem tannnnnnta informação) mas um médico especialista nisso vai conseguir te ajudar. Enquanto isso tô aqui contando os dias pra minha cirurgia. Dizem que é bem simples”, concluiu a cantora.

O que é endometriose?

De acordo com o Ministério da Saúde, a endometriose é uma doença inflamatória provocada por células do endométrio, o tecido que reveste o útero, e que, em vez de serem expelidas durante a menstruação, se movimentam no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar.

Entre os principais sintomas estão cólicas fortes durante o período menstrual que podem, inclusive, incapacitar mulheres de exercerem suas atividades habituais; dores durante as relações sexuais; dores e sangramentos intestinais e urinários; dificuldade de engravidar.

Ainda segundo o ministério, a doença causa infertilidade em cerca de 40% das mulheres com endometriose. O diagnóstico, normalmente, é feito após exames clínicos e de imagem.

Qualquer órgão da pelve pode ser acometido e, nos casos de lesões mais graves, como o da cantora Anitta, pode ser recomendada uma cirurgia. Em casos mais graves, as mulheres precisam até fazer a retirada completa do útero e ovários.

A doença tende a regredir espontaneamente com a menopausa, em razão da queda na produção dos hormônios femininos e fim das menstruações. No caso das mulheres mais jovens, normalmente é indicado que utilizem medicamentos que suspendem a menstruação.

