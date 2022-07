Com nova atualização, WhatsApp aumenta prazo para deletar mensagens; confira o que mudará no app

Com uma nova atualização, o aplicativo WhatsApp está atualizando o limite de tempo para excluir mensagens para todos.

A novidade foi detectada em um recente update beta para o sistema operacional Android, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo.

Com nova atualização, app WhatsApp aumenta prazo para deletar mensagens

De forma inicial, em uma recente atualização beta, foi identificado que o WhatsApp planejava usar um limite de tempo diferente para a opção “excluir para todos”.

Com a mudança, seria possível deletar conteúdos enviados depois de até 2 dias e 12 horas.

Nesta semana, o WhatsApp está finalmente lançando o novo limite de tempo para alguns testadores beta.

Anteriormente, o app permite apagar mensagens enviados em até uma hora, oito minutos e 16 segundos.

Outra novidade importante no app de mensagens

O WhatsApp também está trabalhando em outra melhoria para o recurso de exclusão para todos.

O app contará com a capacidade de excluir qualquer mensagem em grupos se você for um administrador de grupo, o que deve ocorrer muito em breve.

Haverá uma atualização que habilitará esse recurso em uma data posterior para os usuários.

Ainda de acordo com as informações, o WhatsApp está lançando gradualmente o novo limite de tempo para alguns testadores beta, e mais ativações estão planejadas para as próximas semanas. Confira a novidade:

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Texto com informações do site Wabetainfo