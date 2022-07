VÍDEO: Águia agarra pequena yorkshire no quintal de casa, mas presa consegue se soltar na decolagem

Se tornou viral nas redes sociais um vídeo impactante onde se pode ver o momento exato em que uma águia entra no pátio de uma casa, agarra um pequeno cachorrinho de 8 meses e voa para longe.

As imagens foram capturadas pela câmera de segurança de uma casa em Prince Rupert, no Canadá, no dia 19 de junho, como detalhado pelo site Clarín.

O vídeo impressionante não deixa dúvidas: a águia entra nos fundos da casa, agarra a pequena Yorkshire Terrier chamado Coco pelo pescoço e a leva embora rapidamente.

Alguns segundos depois de desaparecer, o cachorro reaparece assustado e corre rapidamente para dentro de casa.

Como informado pelo site, Coco conseguiu fugir da ave e só sofreu um ferimento na barriga.

Presa consegue se soltar na decolagem

Em conversa com o canal Global News, Justin Dudoward, o tutor da cadela, disse que ele e sua namorada deixaram o animal de estimação sair rapidamente e depois foram para a sala.

Nesse momento, os dois ouviram os latidos e abriram a porta para deixar entrar o pequeno animal assustado.

A princípio eles não perceberam que Coco estava ferida. Na manhã seguinte, quando perceberam algo, foram rapidamente para o veterinário.

Ainda de acordo com as informações, a pequena Yorkshire Terrier está em recuperação. Confira momento dramático:

