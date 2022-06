Imagem do Telescópio Hubble da NASA capta restos perdidos de estrela parecida com o Sol no espaço; confira

Uma nova imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revelou restos perdidos de uma estrela parecida com o Sol no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a cerca de 4.300 anos-luz de distância, os restos de uma estrela parecida com o Sol brilham.

Imagem do Telescópio Hubble da NASA capta restos perdidos de estrela parecida com o Sol no espaço

Esta imagem do telescópio espacial captura a nebulosa NGC 2371.

A estrela remanescente visível em seu centro é o núcleo superquente da antiga gigante vermelha, agora despojada de suas camadas externas.

O registro impressionante foi compartilhado nas redes sociais e acabou viralizando. Confira imagem:

A impressionante nebulosa NGC 2371

NGC 2371 é uma nebulosa planetária na constelação de Gêmeos.

Foi descoberta em 1785 por William Herschel e identificada como uma nebulosa por Don Pease em 1917.

Sua aparência é a de um disco irregular com distribuição desigual de brilho, envolto em um halo de nebulosidade maior e mais tênue.

Ainda de acordo com as informações, ele tem uma aparência bipolar clara. A magnitude aparente da estrela central é 14,8.

NASA (NASA/Europa Press)

Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana

Hubble é um dos telescópios espaciais mais renomados da astronomia moderna que orbita fora da atmosfera terrestre, em uma órbita circular ao redor do planeta Terra a 593 quilômetros acima do nível do mar.

Batizado em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble , foi lançado em órbita em 24 de abril de 1990.

Texto com informações da NASA