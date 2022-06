Esses são os 5 perfumes femininos mais icônicos de todos os tempos

De acordo com a youtuber Renata Meins, as fragrâncias a seguir fazem parte de um seleto grupo dos perfumes mais icônicos de todos os tempos. Então se você gosta de sentir poderosa e exalar aromas clássicos, a lista é perfeita para você.

Red Door - Elizabeth Arden

Elizabeth Arden é um dos grandes nomes da indústria cosmética mundial e abriu seu primeiro salão de beleza em Nova York, em 1910. A fragrância Red Door Eau da Parfum foi lançada em 1989, com uma versão comemorativa de 25 anos lançada em 2014.

As notas de topo são Rosa, Flor de Laranjeira, Ameixa, Violeta, Pêssego e Anis. As notas de coração são Mel, Cravo, Rosa, Tuberosa, Ylang Ylang, Jasmim, Lírio, Frésia, Lírio-do-Vale e Orquídea e as notas de fundo são Sândalo, Benjoim, Âmbar, Almíscar, Heliotrópio, Vetiver e Cedro.

Angel - Mugler

Ao lado de Chanel Nº 5, esse é um dos perfumes mais utilizados de todos os tempos. Foi lançado em 1992, sendo considerada a primeira fragrância feito com ingredientes comestíveis, como o chocolate. Em 2007 foi premiado com o FiFi Award Hall Of Fame, o ‘Óscar’ dos perfumes.

As notas de topo são Algodão-Doce, Coco, Cassis, Melão, Jasmim, Bergamota, Abacaxi e Mandarina. As notas de coração são Mel, Bagas Vermelhas, Amora, Ameixa, Damasco, Pêssego, Jasmim, Orquídea, Alcarávia, Noz-moscada, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Chocolate, Caramelo, Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

One - Calvin Klein

A fragrância compartilhável foi lançada em 1994, com o intuito de ser, justamente, um perfume neutro, utilizado por homens e mulheres e celebrando a diversidade.

As notas de topo são Limão, Notas Verdes, Bergamota, Abacaxi, Mandarina, Cardamomo e Mamão Papaia. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Violeta, Noz-moscada, Rosa, Raíz de Orris/Lírio Florentino e Frésia e as notas de fundo são Acorde Verde, Almíscar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho, Chá Verde e Âmbar.

J’adore - Dior

J’Adore também ocupa a lista dos perfumes mais famosos e mais vendidos. Foi lançado em 1999.

As notas de topo são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro. O perfume foi premiado pelo FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV em 2007.

Eau de Cologne 4711

Lançado em 1792 (você não leu errado), essa é considerada a fragrância mãe de todas as outras. É um perfume compartilhável.

Sua composição é guardada até hoje, contudo, pelo aroma que exala, os perfumistas chegaram nas seguintes notas: topo em Limão, Bergamota e Laranja. As notas de coração são Lavanda e Alecrim e as notas de fundo são Néroli e Petitgrain.

