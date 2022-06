Esses perfumes femininos tiram nota 10 no quesito fixação Imagem: Pexels

Em diversas ocasiões, o perfume perfeito para a sua vida, aquele que você usa como assinatura, pode ‘pecar’ em algum sentido . Uma das principais reclamações de quem ama fragrâncias é de encontrar o aroma perfeito, mas que não fixa bem.

Pensando nisso, a youtuber Juliara Ferreira listou 7 perfumes femininos com alto nível de fixação, que podem servir tanto para ocasiões mais casuais até eventos noturnos como baladas ou ainda o uso do dia-a-dia, mas claro, nesse caso maneirando nas borrifadas. Confira a seguir:

Botica 214 Golden Gardênia

As notas de topo são Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Hedione, Íris, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Heliotrópio, Cedro e Almíscar.

Una Senses

As notas de topo são Cassis e Tangerina. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim e Notas Florais e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Sândalo, Cedro, Almíscar, Baunilha, Benjoim, Notas Doces, Cashmeran e Patchouli/Oriza.

Floratta Red

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Lótus e Violeta e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes BARATOS e POTENTES que deixam um rastro cheiroso

Eudora Rouge

As notas de topo são Ameixa, Pera, Mandarina Verde, Bergamota e Davana. As notas de coração são Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Pêssego, Peônia, Gengibre africano e Ládano e as notas de fundo são Âmbar, Creme, Almíscar e Segredo Eudora.

Far Way Royale

As notas de topo são Extrato de Coentro, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Néroli tunisiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Mirra e Bálsamo do Peru.

Kriska Drama

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina. As notas de coração são Pralinê, Jasmim, Peônia e Flores Brancas e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Wild Cat

As notas de topo são Notas Frutadas, Mandarina, Bergamota e Notas Aquosas. As notas de coração são Tuberosa, Peônia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Pralinê, Patchouli/Oriza e Almíscar Branco.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 perfumes nacionais MAIS ELOGIADOS pelas mulheres até o momento em 2022