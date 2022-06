5 perfumes nacionais MAIS ELOGIADOS pelas mulheres até o momento em 2022

Você é do tipo de pessoa que gosta de receber elogios? Que tal aumentar um pouco o número deles a partir do seu aroma? O youtuber especializado em perfumes, Junior Barreiros, listou os 5 perfumes da sua coleção que mais te rendeu elogios até o momento. Veja quais são a seguir.

Mas preste muita atenção antes de adquirir algum desses perfumes, pois eles podem funcionar diferente na sua pele.

Maxximus Ix (In The Box) - compartilhável

Essa é uma fragrância compartilhável ideal para os dias mais frios. Possui uma alta projeção e fixação, sendo indicado para quem gosta de chamar a atenção.

As notas de topo são Hortelã, Artemísia, Lavanda e Tangerina. As notas de coração são Patchouli/Oriza, Caramelo, Cipreste, Fava Tonka, Cacau e Gerânio e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Sândalo, Madeira de Âmbar e Almíscar.

Natura Homem Tato

A fragrância lembra o importado Blvgari Man in Black. É um perfume ‘quente’ e que impõe presença aonde chega.

As notas de topo são Pimenta Preta, Cardamomo, Açafrão e Pataqueira. As notas de coração são Íris, Sândalo, Cashmeran e Patchouli/Oriza e as notas de fundo são Couro, Cumarina, Âmbar e Almíscar.

Hezron - Nuancielo

Essa é outra fragrância compartilhável e muito refrescante, em virtude principalmente da nota de hortelã. É um perfume indicado para o uso diário.

As notas de topo são Hortelã, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Hortelã, Rum e Gerânio e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Baunilha e Fava Tonka.

Essencial Único - Natura

A fragrância possível tanto uma versão masculina quanto uma feminina. A indicada para homens lembra até mesmo a qualidade de um perfume importado.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia as notas de fundo são Ládano, Benjoim, Cumarina, Mirra, Âmbar, Opoponax, Baunilha e Almíscar

Malbec X - O Boticário

A fragrância leva esse nome pois a marca diz que ela possui um ‘fator x’, capaz de seduzir as pessoas.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Benjoim, Cardamomo e Fator X e as notas de fundo são Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli/Oriza.

