Agora que o inverno chegou é hora de combinar as blusas e roupas mais quentes com os perfumes mais quentes também. Se você não possui nenhuma fragrância mais indicada para dias frios ou deseja colocar mais alguma na sua coleção, os aromas a seguir podem ser a escolha certa. Além de escolhas baratas, eles são extremamente potentes, indicados para homens de presença.

Confira a seguir uma lista elaborada pelo youtuber e especialista em perfumes, Junior Barreiros, com 4 perfumes baratos e potentes que deixam um rastro cheiroso.

Black Flower

Inspirado em Black Orchid Eau de Parfum

As notas de topo são Trufa, Ylang Ylang, Gardênia, Cassis, Jasmim, Limão Italiano, Bergamota e Tangerina. As notas de coração são Ylang Ylang, Notas Especiadas, Gardênia, Orquídea, Jasmim, Lótus e Notas Frutadas e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Almíscar Branco, Âmbar, Sândalo, Vetiver, Incenso, Chocolate e Baunilha.

Regnum Opus

Inspirado em Layton Exclusif

Notas de saída são Bergamota, Tangerina, Amêndoa e Notas Aquosas. Notas de corpo: Cardamono, Gerânio, Rosa, Civeta, Garênia e Vitória Régia e notas de fundo: Oud, Baunilha, Sândalo, Café, Patchouli, Madeira de Guaiac, Musgo de Carvalho, Âmbar e Pimenta Rosa.

Sweet Tobaco (compartilhável)

Inspirado em Tobacco Vanile

As notas de topo são Folhas de Tabaco e Notas de Especiarias. As notas de coração são Tonka Bean, Baunilha e Cacau e as notas de base são Frutas Secas e Notas Amadeiradas.

Giocattolo

Inspirado em Toy Boy

Notas de Saída: Pera, Pimenta Rosa, Noz-moscada, Bergamota e Elemi. Notas de corpo: Magnólia, Rosa, Cravo da Índia e Linho e fundo: Cashmeran, Vetiver do Haiti, Sândalo e Âmbar. Possui uma ótima fixação e projeção.

