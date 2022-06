CBLOL tem uma rodada repleta de surpresas!

As partidas do CBLOL deste sábado trouxeram grandes surpresas para os torcedores. Com duas estreias nas equipes, os jogadores foram com tudo para o stage e mostraram que ainda tem muito pela frente até o final da fase de pontos.

Quer saber tudo o que aconteceu nas partidas de hoje? A gente te conta!

INTZ vs LOUD

A primeira partida do dia foi o confronto entre INTZ e LOUD. Os Intrépidos chegaram ao stage para tentar melhorar na tabela e conquistar mais uma vitória, enquanto a LOUD buscou se estabilizar na classificação.

Em uma partida de início lento, a primeira eliminação aconteceu depois dos 8 minutos de jogo em uma briga pelo Arauto do Vale. No final, quem levou a melhor foi a LOUD que conseguiu sair na frente com duas eliminações e o bônus.

Voltando a brilhar no CBLOL, o caçador da LOUD, Croc, mostrou porque foi um dos destaques do split passado e brilhou com jogadas impressionantes, que garantiram uma boa vantagem para a equipe.

Apesar da vantagem da LOUD, a INTZ conseguiu colocar ordem na casa e mostrou um de seus melhores jogos até o momento. Após encaixar boas lutas, os intrépidos conseguiram conquistar o buff do barão e equilibrar a partida, que parecia completamente favorável aos adversários.

No entanto, as respostas da INTZ não foram o bastante para ultrapassar a LOUD, que voltou a encaixar sua composição e conseguiu disparar novamente no placar.

Apesar disso, os times conseguiram estender o jogo, que passou dos 40 minutos e deixou as duas equipes brigando de igual para igual. Foram lutas boas para os dois lados até chegar ao ponto de que qualquer erro poderia custar a partida.

E a definição veio depois que a LOUD encaixou duas lutas excelentes uma seguida da outra e levou a vitória na partida mais longa do campeonato até agora. Foram mais de 47 minutos de jogo!

paiN Gaming vs Miners

O segundo jogo do dia começou completamente diferente do esperado. De forma acelerada, a primeira eliminação não demorou muito para aparecer e ficou nas mãos do suporte da Miners, Sive. Pouco tempo depois os Tradicionais empataram no número de eliminações e conquistaram o primeiro dragão do jogo, mostrando que a partida seria pegada.

No começo do jogo a paiN dominou completamente a conquista de objetivos e colocou uma boa vantagem nas rotas, apesar disso a Miners conseguiu vantagem de mapa ao derrubar a primeira torre.

A partir daí o jogo deu uma esfriada em termos de lutas e se mostrou focado nos objetivos e estratégias. E foi aos 30 minutos de partida que a paiN achou a luta que precisava para limpar a equipe da Miners e garantir o buff do Barão. Com o buff, os Tradicionais abriram a base da Miners e ficaram com uma clara condição de vitória.

Não demorou muito pra paiN invadir a base e conquistar mais uma vitória no CBLOL.

RED Canids Kalunga vs Flamengo Los Grandes

A terceira partida do dia marcou uma estreia no CBLOL. Pela rota do topo, Boal fez sua primeira partida vestindo a camisa da RED Canids Kalunga.

Com um começo de jogo mais tranquilo, as equipes tomaram decisões acertadas e focadas em conquistar a vantagem sem abrir espaço para os adversários se aproveitarem de algum erro.

A primeira eliminação veio em uma bela jogada da dupla da rota inferior da RED, o atirador TitaN e o suporte Jojo garantiram 2 abates sobre os jogadores do Fla.

E não parou por aí, a Matilha mostrou estar alinhada e conquistou não só eliminações como também objetivos e espaço no mapa. E foi com ritmo acelerado que a RED atropelou o Fla com um placar de 12 a 1 e conquistou mais uma vitória.

Liberty vs KaBuM!

O penúltimo jogo desse sábado ficou por conta de Liberty e KaBuM. Com começo mais tranquilo, a primeira eliminação aconteceu na rota inferior e foi para conta da KaBuM, que também aproveitou para criar uma série de pequenas vantagens no mapa.

No entanto a tranquilidade foi temporária e logo as lutas começaram a estourar. Se a primeira grande luta foi boa pra Liberty, a segunda foi definitivamente a hora dos Ninjas brilharem.

Em um dos jogos mais pegados do dia, foi luta atrás de luta enquanto as equipes também buscaram conquistar os objetivos nos momentos de calmaria aparente. E foi com as vantagens conquistadas nas lutas que a Liberty conseguiu construir um caminho direto pra base da KaBuM e saiu com a vitória.

Rensga vs FURIA

A última partida do dia marcou o retorno de um dos jogadores mais aclamados do CBLOL.

Ranger, o caçador da super FURIA, fez sua estreia nesse split com a missão de manter a invencibilidade da equipe, que liderava a tabela do campeonato após uma sequência de quatro vitórias. E se de um lado a FURIA joga para se isolar na liderança, do outro a Rensga tenta sua primeira vitória na competição.

E a primeira eliminação veio cedo e a favor da rota do meio da FURIA. Em uma jogada bem executada, Goku, jogador da rota do meio da Rensga, foi eliminado sem ter chances de resposta.

Apesar do bom começo da FURIA, os cowboys chegaram bem alinhados e a começaram a tomar conta do mapa depois de conquistar objetivos e boas eliminações.

Surpreendendo a todos, a Rensga conseguiu encaixar o jogo e seguiu pra conquistar sua primeira vitória na competição e com direito a tirar a invencibilidade da FURIA.

Os jogos do CBLOL voltam a acontecer na tarde de amanhã, com transmissão pelos canais oficiais do CBLOL no YouTube e na Twitch a partir das 13 horas.

