CBLOL 2022 segue com uma equipe invicta e outra sem vencer

O quarto dia de partidas do CBLOL 2022 chegou com tudo! Com a Arena lotada, torcedores e jogadores se encontraram para garantir uma tarde repleta de emoções.

A exemplo do que aconteceu no dia de ontem, a equipe da FURIA não comparecerá de forma presencial e a partida de hoje (19) contra a RED Canids Kalunga será realizada somente com a presença da RED na arena.

LOUD vs Liberty

A primeira partida do dia já veio trazendo emoções para a torcida das duas equipes. Com uma boa jogada, a LOUD abriu o placar de eliminações. Apesar do bom começo, o jogo não foi nada fácil.

Após uma disputa pelo arauto, a Liberty conseguiu eliminar grande parte da equipe adversária, e mesmo não conquistando o objetivo, que ficou nas mãos do caçador adversário, conseguiram responder a jogada e fazer o dragão infernal no lado oposto do mapa.

Jogando pro topo na esperança de atrasar o desenvolvimento da Kayle, a LOUD seguiu focada na partida e mostrou um bom domínio de mapa e controle de jogo.

Apesar de ceder os dragões para a Liberty, a LOUD conseguiu conquistar espaço no mapa após fazer os dois arautos da partida e encaixar boas lutas que deixaram a equipe com uma boa vantagem de ouro.

E foi em uma luta pelo barão que a condição de vitória veio e eles rumaram para a base da Liberty, conquistando mais um ponto na tabela.

KaBuM! vs paiN Gaming

O segundo confronto do dia foi entre os Ninjas e os Tradicionais. Um dos confrontos mais esperados por ser a reedição da final da chave superior do split passado garantiu uma boa dose de emoção para os torcedores das duas equipes.

Com um começo de jogo acelerado, a paiN impôs o ritmo logo nos primeiros minutos com boas jogadas pela rota inferior e na rota do topo. As eliminações foram fundamentais para garantir os dois primeiros dragões da partida e uma boa visão no mapa.

No entanto, após uma jogada emocionada na rota inferior, os Tradicionais viram a vantagem escapar com a KaBuM conseguindo equiparar o placar de ouro.

A partir desse momento o jogo foi luta a luta com bons momentos para os dois lados. A definição da partida veio quando a paiN conquistou o buff do dragão ancião e rumou para a base dos Ninjas.

Com a vitória a paiN fecha o segundo final de semana de CBLOL com um placar positivo de 3 vitórias e 1 derrota.

Flamengo Los Grandes vs INTZ

O terceiro jogo do dia foi um confronto entre dois times que seguem na parte inferior da tabela. Flamengo Los Grandes e INTZ jogaram pra tentar afastar os fantasmas do split passado e começar de forma diferente sua participação nessa edição.

Em um jogo pegado e acelerado os dois times mostraram estar com sede de vitória, no entanto pareceu que a INTZ não conseguiu entrar no jogo e apenas assistiu ao passeio do Flamengo.

Leia também: Terceiro dia de partidas do CBLOL tem partidas remoto e muita emoção

Em um jogo rápido e incisivo o Fla conseguiu sua segunda vitória na semana e empatou suas estatísticas em 2-2, enquanto a INTZ segue com o placar negativo de 1-3.

FURIA vs RED Canids Kalunga

O quarto confronto do dia foi briga de gigantes. A super FURIA encarou a Matilha na disputa pela liderança isolada da tabela e também para definir quem continua invicto nesse começo de split.

Diferente das partidas anteriores, a RED teve um começo de jogo apagado e que a FURIA aproveitou ao máximo para conquistar vantagem.

Apesar disso, o destaque do começo da partida ficou por conta de uma jogada na rota inferior em que o atirador da RED, TitaN, conseguiu dois abates em uma jogada espetacular. Mesmo com boas jogadas, a Matilha encontrou problemas pra conseguir passar pela Sejuani do time adversário.

Apesar da vantagem da FURIA, a RED conseguiu segurar bem a partida e não entregou o jogo facilmente. A vitória da FURIA veio depois de um Barão bem executado que fez a diferença e ajudou a equipe a conquistar a liderança isolada da etapa.

Com a vitória, a FURIA é a única equipe invicta nessa etapa do CBLOL.

Miners vs Rensga

Na última partida do dia tivemos o confronto entre Miners e Rensga. Em um jogo completamente unilateral o trem da Miners passeou pelo rift e não deu chances para a Rensga.

A Miners veio incisiva para a partida e simplesmente atropelo seus adversários. Com boas lutas e controle de objetivos, eles conseguiram conquistar a vantagem ainda nos primeiros minutos do jogo e, aos 20 minutos, a diferença de ouro já chegava aos 10 mil.

A Rensga não teve como segurar e, depois de um buff do Barão conquistado pela Miners, viu sua base cair.

Com a derrota a Rensga segue sem vencer no segundo split do CBLOL 2022.

As partidas voltam a acontecer no próximo final de semana, a partir das 13 horas. A transmissão é realizada pelo canal oficial do CBLOL na Twitch TV e no YouTube.