Terceiro dia de partidas do CBLOL tem partidas remoto e muita emoção

O terceiro dia de partidas do CBLOL 2022 começou com novidades para os torcedores. Devido a novos casos de Covid-19 confirmados entre os jogadores, as partidas disputadas pela FURIA, ao longo do segundo final de semana do torneio, serão realizadas sem a presença da equipe na Arena.

Apesar disso, os torcedores não desanimaram e seguiram para acompanhar presencialmente as partidas da primeira fase do segundo split do CBLOL 2022. Confira o que rolou em cada um dos confrontos deste sábado (18).

LOUD vs KaBuM!

O primeiro jogo do dia trouxe para o stage as equipes da LOUD e KaBuM, que vieram para o jogo buscando sair do 1-1 no placar de vitórias e derrotas. Mostrando uma composição diferente, com dois campeões tipicamente jogados na posição de suporte, a LOUD surpreendeu na escolha de campeões.

Com um começo equilibrado, as duas equipes mostraram estar mais focadas nos objetivos do que em ter um confronto direto. A primeira eliminação saiu somente aos 7 minutos de jogo quando os ninjas se juntaram para eliminar o topo da LOUD embaixo da torre.

A partir dai, o jogador da selva da KaBuM impôs sua vantagem e conseguiu outras duas eliminações, ficando a frente da equipe adversária. A vantagem dos ninjas se manteve durante um bom tempo de partida, mas após uma luta bem executada por parte da LOUD o jogo voltou a ficar equiparado.

As duas equipes buscaram por condições de vitória para fechar o jogo e ela veio depois que em uma luta pelo buff do Barão a KaBuM conseguiu eliminar os jogadores adversários, conquistar o buff e rumar para a vitória.

INTZ vs FURIA

A segunda partida do dia foi um tanto quanto diferente do esperado pelos torcedores. Após a confirmação de que seu jogador da rota do topo, “fNb”, testou positivo para Covid-19, a FURIA optou por jogar as duas partidas deste final de semana no formato remoto.

Apesar disso, a equipe manteve a escalação da semana passada e veio com tudo para o confronto com a INTZ. Em um jogo pegado, as duas equipes direcionaram sua atenção para os objetivos o que garantiu o placar de ouro praticamente empatado ao longo de toda a disputa.

Com a partida completamente pegada, o individual dos jogadores acabou brilhando e colocando a FURIA em boa vantagem depois que a Gwen de “fNb” se destacou na fase de rotas e também no restante da partida.

Mesmo com a vantagem mudando de lado a cada novo objetivo realizado, a FURIA conseguiu fechar o jogo e segue com 3 vitórias no segundo split do CBLOL.

Liberty vs Flamengo Los Grandes

O terceiro jogo do dia foi a disputa entre Liberty e Flamengo Los Grandes. De forma mais conectada e alinhada que nos jogos anteriores, a equipe do Fla veio com tudo para a partida e finalmente mostrou o poder de seus jogadores.

Com duas composições que demoram para crescer na partida, tanto a Liberty quanto o Fla já demonstravam que o jogo seria logo e disputado. E assim foi feito. As duas equipes brigaram por cada um dos objetivos disponíveis no mapa e levaram o jogo até um ponto em que a diferença de ouro já não era tão impactante.

Após uma excelente luta ao redor do Dragão Ancião, a equipe do Flamengo Los Grandes conseguiu eliminar totalmente a Liberty e seguiu para sua primeira vitória no CBLOL 2022.

RED Canids Kalunga vs Miners

O quarto jogo do dia marcou a estreia do novo técnico da RED Canids Kalunga, “Warlock”. Enfrentando a Miners, a Matilha veio para o jogo em sua formação principal, com o retorno de Jojo já recuperado após positivar para Covid-19 no último final de semana.

Logo no começo do jogo a Miners mostrou que a partida não seria fácil e conseguiu abrir uma pequena vantagem após pegar uma série de 3 eliminações. Apesar da vantagem de ouro da Miners, a Matilha conseguiu manter o ouro equiparado graças a conquista dos dragões que colocaram a equipe em condições de brigar.

Com lutas bem colocadas, a RED se manteve na partida mostrando que consegue jogar de igual para igual mesmo atrás no placar de ouro. Ao conquistar eliminações e objetivos, a Matilha conseguiu se colocar em condição clara de vitória após pegar a alma do dragão Hextec e o buff do Barão.

Completando o mapa, a RED conquistou também o Dragão Ancião e rumou em direção a base da Miners para fechar a partida e garantir sua terceira vitória.

paiN Gaming vs Rensga

A última partida do dia ficou por conta do duelo paiN contra Rensga, e diferente dos jogos anteriores, o confronto foi extremamente pegado desde o início, com os Cowboys levando a melhor e conquistando uma pequena vantagem por conta das eliminações que ficaram nas mãos de seu jogador da rota do topo, “Trap”.

Para conseguir voltar no jogo, a paiN precisou encaixar uma luta praticamente perfeita na rota do topo que garantiu alguns abates e a torre para a equipe. A condição de vitória foi criada quando, após eliminar alguns jogadores da Miners, a paiN conseguiu fazer o buff do Barão e a alma do Dragão do Oceano.

A partir daí, a Miners não teve mais o que fazer e assistiu a paiN rumar em direção ao Nexus para conquistar a vitória.

Os jogos do CBLOL 2022 voltam a acontecer na tarde deste domingo e serão transmitidos nos canais oficiais do CBLOL.