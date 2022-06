Duas equipes seguem invictas no CBLOL 2022

O segundo dia de partidas do CBLOL 2022 começou com tudo. As equipes voltaram a Arena CBLOL para disputar a primeira fase do segundo split, na busca por uma das seis vagas para os playoffs.

Apesar dos jogos estarem sendo realizados de forma presencial, a última partida do dia será disputada de forma remoto depois que Jojo, suporte da RED Canids Kalunga, positivou para Covid-19 e não jogará no stage.

FURIA vs Liberty

A partida de abertura do segundo dia deste split ficou por conta de FURIA e Liberty. Que fizeram um confronto agitado e intenso.

Com um início de jogo pegado, as duas equipes se envolveram em diversas lutas. De forma coordenada, os times seguiram se movimentando pelo mapa e conquistando objetivos importantes. Apesar das lutas, as eliminações demoraram para disparar no placar e a diferença de ouro ficou mínima graças às conquistas de objetivos neutros por ambas equipes.

Apesar da Liberty ficar em ponto de alma, um buff do Barão colocou a FURIA em condição de vitória.

Mantendo um jogo equilibrado, a FURIA conseguiu abrir a base da Liberty derrubando os 3 inibidores antes de rumar para a vitória e garantir um placar de 2 a 0 no primeiro final de semana do segundo split.

KaBuM! vs Flamengo Los Grandes

O segundo jogo do dia ficou por conta da KaBuM e do Flamengo Los Grandes. Em um início de partida diferenciado, as equipes se encontraram “a estilo Urf”: todo mundo na rota lateral.

Nessa primeira luta os ninjas levaram a melhor e saíram com a primeira eliminação da partida, mas logo o Fla conseguiu encostar no placar.

Diferente do primeiro jogo do dia, que foi focado em objetivos e lutas controladas, a partida entre KaBuM e Flamengo foi repleta de confrontos no Rift.

Com um jogo acelerado pelas lutas, e pouco centrado nos objetivos, a KaBuM conseguiu uma boa vantagem de ouro com direito a boas eliminações e a conquista de visão de mapa após levar as torres da rota do topo e da rota inferior.

Apesar de ter uma grande vantagem de ouro, a KaBuM ainda precisava conseguir uma condição de vitória clara para fechar a partida, e ela veio após a conquista do buff do Barão.

Com o resultado, os ninjas terminam o final de semana com 1 a 1 no placar enquanto o Fla Los Grandes fecha a semana com duas derrotas.

Miners vs INTZ

A terceira partida do dia deixou os torcedores da INTZ com o coração na mão. Diferente do jogo de ontem que começou completamente comandado pelos intrépidos, a Miners colocou pressão e conseguiu uma boa vantagem de ouro logo no início da partida.

Levando a melhor em praticamente todas as lutas do começo de jogo, a Miners conseguiu distribuir recursos para todas as rotas, mas ainda assim não conseguiu deslanchar e definir o jogo. Prova disso foi uma luta no Barão aos 28 minutos de jogo em que a mesmo com o buff a Miners foi completamente eliminada pela INTZ.

Ainda assim, a INTZ não conseguiu segurar a composição da Miners que encaixou boas lutas e seguiu para a vitória. Desta forma, as duas equipes terminaram a primeira semana em 1 a 1.

LOUD vs paiN Gaming

E foi dia de clássico no CBLOL! LOUD e paiN Gaming trouxeram a rivalidade da torcida pra dentro do Rift. Com um começo de jogo acelerado, a LOUD saiu na frente no placar de eliminações depois de uma boa jogada de seu caçador, Croc, que foi até a selva inimiga para eliminar o suporte da paiN.

Apesar de um começo difícil, a paiN conseguiu voltar pra partida e equilibrar novamente o jogo. De forma equilibrada, as duas equipes ficaram em condição de vitória depois que Wizer levou o inibidor da LOUD enquanto a LOUD levou o buff do Barão e três eliminações em cima da paiN, que precisou recuar até a Kayle de Wizer chegar no seu pico de poder.

E uma vez que isso aconteceu a paiN dominou completamente o jogo e conquistou a vitória neste domingo.

Em entrevista aos jornalistas, o atirador da paiN, Trigo, revelou que a grande condição de vitória da equipe estava realmente nas mãos de Wizer: “Durante todo o momento ele orientava as jogadas e passava segurança pra gente”.

Com isso, as duas equipes fecharam a primeira semana com 1 vitória e 1 derrota na tabela.

Rensga vs RED Canids Kalunga

O último jogo do dia aconteceu de forma diferente do esperado. Depois que o suporte da RED Canids Kalunga, Jojo, testou positivo para Covid-19, a equipe optou por jogar de forma remoto e com a estreia de seu suporte reserva, Telas. Apesar da ausência da RED no stage, a Rensga se fez presente na arena.

Em um começo de partida pegado, as duas equipes ficaram lado a lado no placar e nos objetivos. Com o avanço da partida a RED conseguiu uma boa vantagem no placar de ouro graças aos objetivos neutros e a queda de torres, e ficou implacável na partida.

Com a vitória, a Matilha terminou a primeira semana com 2 a 0 no placar.

As partidas do CBLOL voltam a ser disputadas no próximo final de semana e terão transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Riot Games.