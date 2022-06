Anúncio de Nilah em League of Legends marca a volta de uma amada linha de skins

O jogadores de League of Legends já podem comemorar, e se preparar, para a chegada de uma nova campeã ao jogo! Nilah, a alegria irrestrita, teve sua história e mecânica de jogo divulgadas nesta quarta-feira (22). Além da nova campeã, a Riot Games também realizou o anúncio do retorno de uma das mais amadas linhas de skins do jogo, as Guardiãs Estelares.

No trailler oficial da personagem, podemos ver Nilah andando por Águas de Sentina enquanto buscar pelos oponentes mais fortes dos mares, seu objetivo é fazer história e “tornar-se eterna nas canções”. Para isso, ela conta com o poder do demônio da alegria, o que faz com que este seja seu único sentimento.

Diferente dos demais campeões atiradores da rota inferior, que atacam a longas distâncias, Nilah é uma atiradora com ataques corpo a corpo realizados com um chicote. Apesar de ter esta característica diferenciada, ela tende a ser uma carregadora para a rota inferior com grande potencial de dano ao mesmo tempo que também possui habilidades de proteção.

Com essa mecânica inovadora, a campeã chega para mudar a forma de jogar essa rota e adiciona novas opções para os jogadores que preferem campeões corpo a corpo. O lançamento de Nilah está previsto para acontecer no mês de julho.

Guardiãs Estelares

A chegada de Nilah em League of Legends também conta com o retorno de uma das mais amadas séries de skins do jogo: as Guardiãs Estelares.

Com visual fofinho, brilhante e enérgico, a linha começou a ganhar força há alguns anos, mas não recebia atualizações já a algum tempo. Neste ano, as Guardiãs recebem um reforço que será realizado em duas partes, sendo que a primeira foi divulgada na tarde do dia 22 de junho.

Até o momento, foram revelados os visuais de Guardiã Estelar para Nilah, Kai’sa e Sona; de Guardião Estelar para Ekko; e de Nêmesis Estelar para Fiddlesticks. Confira:

[LoL]

Prévia PBE

💫 Nilah Guardiã Estelar pic.twitter.com/waRr8FBClD — PBE BRASIL (@PBEBrasil) June 22, 2022

Trajes coloridos, transformações mágicas e familiares fofinhos? Sim, as #GuardiãsEstelares chegaram! 💫 pic.twitter.com/c4Gz7L9lpc — League of Legends Brasil (@LoLegendsBR) June 22, 2022

