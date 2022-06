AR3038, a gigantesca mancha solar, tem três vezes o tamanho da Terra

Astrônomos têm se concentrado em uma nova preocupação da comunidade científica, a gigantesca mancha solar denominada AR3038, com quase três vezes o tamanho da Terra, que neste momento está apontada para nosso planeta.

Em um artigo publicado em um site especializado, o cientista Tony Phillips descreveu como a comunidade científica está vendo o evento: “Ontem, a mancha solar AR3038 era grande. Hoje é enorme.”

De acordo com ele, o campo magnético ao redor da mancha solar tem o potencial de lançar explosões solares de classe M em direção ao nosso planeta. “A mancha solar de rápido crescimento dobrou de tamanho em apenas 24 horas”.

As explosões solares têm potencial de ejeção de massa coronal, conhecida pela sigla CME, que são partículas carregadas que atingem o campo magnético da Terra, criando as auroras boreais, as luzes coloridas vistas no hemisfério norte.

LEIA TAMBÉM: Fotógrafo registra imagens da Estação Espacial Internacional da NASA passando em frente ao Sol

Normalmente, as CMEs são inofensivas e causam apenas breves apagões em sistemas de rádio, mas dependendo da intensidade têm potencial para danificar todas estruturar elétrica e de satélites do Planeta.

A preocupação dos cientistas é que neste ano, particularmente, o Sol está muito ativo e tem enviado emissões de classe M, mas fracas, mas também de classe X, a mais forte. Essa mancha solar tem potencial de enviar emissões nunca vistas, com capacidade de interferência no planeta nunca antes experimentada.

Por isso, a NASA e outras agências monitoram o Sol praticamente 24h. Além disso, a Nasa enviou as missão Parker Solar Probe, que vai voar o mais perto do astro que qualquer outra nave enviada para estudar e aprender mais sobre as origens das manchas solares.

Pode interessar também:

Simples dor de estômago pode te alertar para o câncer de pâncreas. Veja outros sintomas que indicam a condição