Simples dor de estômago pode te alertar para o câncer de pâncreas. Veja outros sintomas que indicam a condição

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de pâncreas é responsável por 2% dos diagnósticos de todos os tipos de câncer e 4% do total de mortes causadas pela doença no Brasil. Pelo fato de ser difícil de ser detectado e possuir um comportamento agressivo, sua taxa de mortalidade é considerada alta.

O pâncreas é um órgão parecido com uma pera e possui cabeça, corpo e calda, localizado na parte superior do estômago e responsável pela secreção de hormônios, entre ele a insulina, essa por sua vez tem a função de processar o açúcar dos alimentos. O pâncreas também produz sucos digestivos para ajudar o corpo a digerir os alimentos, além de processar e absorver nutrientes.

De acordo com o site Meganotícias, quando as células cancerosas se alojam,poder haver o crescimento de tumor em qualquer parte do órgão. Em outros casos a doença pode se iniciar em células produtoras de hormônios, em uma condição conhecida como tumores neuroendócrinos.

Alguns fatores de risco podem ser responsáveis pelo diagnóstico do câncer de pâncreas como o cigarro, ter diabetes há muito tempo, possuir pancreatite crônica ou alguns distúrbios hereditários.

Sintomas

Icterícia. Isso ocorre quando a pele e os olhos ficam com uma cor amarelada. Também pode apresentar urina escura ou coceira na pele;

Fezes ‘pálidas’ ou gasosas;

Dor abdominal ou nas costas;

Perda de peso e falta de apetite;

Nausea e vomito;

Aumento da vesícula biliar ou do fígado;

Formação de coágulos sanguíneos. Eles geralmente aparecem na perna com dor, inchaço, vermelhidão e calor na área afetada;

Diabetes. Esse câncer afeta as células que produzem insulina, causando essa doença.

Alguns sintomas também podem ser recorrentes de outras condições, por isso, em caso de dúvidas, consulte um médico especializado.

