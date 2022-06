Dor nas costas? Este câncer raro pode afetar os ossos e causar dores nas costas, costelas e peito

Mieloma múltiplo é um tipo de câncer raro que pode afetar todo o sistema imunológico, pois tem início nas células plasmáticas, que correspondem a um glóbulo branco com função de proteger o organismo de ameaças externas.

Em um sistema considerado normal, quando um agente externo coloca em risco a saúde, essas células plasmáticas produzem anticorpos para atacar os agentes invasores. Contudo, quando as células se tornam cancerosas, elas crescem desenfreadamente, causando o mieloma múltiplo. Segundo o site Meganotícias (texto em espanhol), esse acumulo de glóbulos brancos se aloja na medula óssea, local onde as células plasmáticas, e em outras partes sólidas do osso.

A doença é detectada normalmente por exames laboratoriais, pois o organismo acometido por ela produzem uma proteína incomum chamada imunoglobulina monoclonal, proteína M ou paraproteína.

LEIA TAMBÉM: 6 sinais de alerta que podem indicar que você tem síndrome dos ovários policísticos

De acordo com o blog do Dr. Drauzio Varella, O mieloma não costuma aparecer em crianças e adultos, mas costuma aparecer em pessoas com idade a partir dos 40 anos, afetando mais os homens do que as mulheres, entre 50 e 70 anos, com o pico sendo entre 60 e 65 anos.

Ainda segundo o site, os sintomas mais comuns são:

Dores ósseas, mais frequente no peito, costelas e costas;

Fraturas ósseas espontâneas;

Hipercalcemia (níveis elevados de cálcio no sangue);

Predisposição a infecções;

Anemia, cansaço, fraqueza e palidez;

Insuficiência renal;

Confusão mental;

Perda de apetite e de peso;

Fraqueza e entorpecimento dos braços e das pernas;

Sede excessiva.

Tratamento

Ainda não existe cura para essa doença considerada progressiva. Os tratamentos mais indicados pelos médicos visam diminuir os sintomas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não dar o diagnóstico de nenhuma doença. Caso tenha dúvidas sobre a condição citada, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional da área da saúde.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Deficiência de vitamina D aumenta risco de demência e AVC, segundo novos estudos

⋅ Chris Evans abre o jogo sobre seu tratamento de ansiedade

⋅ Eficazes e naturais: 3 inibidores de apetite sem os riscos dos remédios para emagrecer