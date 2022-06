Chris Evans abre o jogo sobre seu tratamento de ansiedade

Mais conhecido por seu papel como Capitão América do Universo Cinematográfico Marvel, Chris Evans falou sobre como lidou com a ansiedade. Desde 2019, quando se separou da Marvel, o ator assumiu vários projetos, com seu papel mais recente como Buzz Lightyear no aguardado ‘Lightyear’, uma pré-sequência da franquia Toy Story da Pixar.

O ator revelou que, ao entrar no MCU, ficou apreensivo com um contrato de seis filmes, pois esta decisão determinaria sua vida pela próxima década e o retiraria do anonimato.

Em entrevista à MTV News, o ator compartilhou detalhes sobre sua ansiedade, que segundo ele foi um ganho de sua fama de 10 anos na Marvel. Evans afirma que “ao longo de dez anos fazendo esses filmes, e sendo forçado a fazer coisas em grandes palcos, você percebe que muitos dos medos que você nunca teve realmente se concretizam, e parece que, mesmo que aconteçam. Eu passei por algumas coisas que nem sempre correram do jeito que eu queria, quando você opta por não se debruçar sobre elas, procurá-las, lê-las ou absorvê-las, elas desaparecem”.

O ator complementa dizendo que o tempo em que atuou na Marvel o ensinou a lidar com os medos e a ansiedade. “Então, de uma maneira estranha, a Marvel tem sido minha sala de aula. Você sabe, esse cenário de atuação meio que forçou você a aprimorar alguma habilidade em termos de acalmar sua mente. E, por sua vez, você percebe que muito do medo que gera ansiedade nunca realmente acontece, e é sua própria criação”.

Embora outros atores também falem de suas experiências, ainda há um estigma em relação à ansiedade no meio cinematográfico. Recentemente o enredo do ‘Cavaleiro da Lua’ da Disney Plus, tem levado o tema aos espectadores.

O astro da série, Oscar Isaac, disse ter recebido respostas positivas de pessoas com o transtorno, que historicamente tem sido retratado de forma muito exploratória.