6 sinais de alerta que podem indicar que você tem síndrome dos ovários policísticos

Uma das condições que pode afetar as pessoas com útero em idade reprodutiva é a síndrome dos ovários policísticos. De acordo com o site Meganotícias (texto em espanhol), o distúrbio ainda de origem desconhecida, causa um desequilíbrio de hormônios, gerando problemas de fertilidade.

As pessoas afetadas com a síndrome do ovário policístico passam por um desequilíbrio na concentração dos hormônios sexuais estrogênio e progesterona, chamados de hormônios ‘femininos’, além dos andrógenos (hormônios ‘masculinos’), como a testosterona.

Todas essas substâncias são responsáveis pela alteração das características sexuais secundárias. Contudo, caso haja o distúrbio, a fertilidade se torna um problema.

Sinais principiais

As alterações hormonais podem se mostrar de forma física, dando indícios da condição. Porém, alguns sinais são até mesmo resposta naturais do corpo, não sendo necessariamente associados à condição. Caso você suspeite da síndrome, é importante buscar por um médico especializado, como um ginecologista ou um endocrinologista.

Segundo o site Teens Health, algumas mudanças que podem fazer você suspeitar são:

Ciclos menstruais muito irregulares;

Aumento de peso sem uma dieta específica para isso ou problemas para regular o peso padrão;

Hirsutismo, também conhecido como crescimento excessivo de pelos;

Espessamento e escurecimento da parte de trás do pescoço, axilas ou seios;

Alopecia ou perda de cabelo;

Hipertensão, colesterol alto ou diabetes;

Como tratar

O tratamento contra a síndrome deve ser prescrito por um médico, que provavelmente iria indicar o consumo de medicamentos, como pílulas anticoncepcionais, capazes controlar o distúrbio hormonal.

Atenção!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso tenha dúvidas sobre a condição citada, busque por um médico e em hipótese alguma faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista da área da saúde.

