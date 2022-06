Início do inverno: veja dicas de como evitar as doenças respiratórias nesta época Imagem: Freepik (Goncalo Costa)

A temporada de frio já começou em algumas regiões do Brasil há algumas semanas, mas o inverno em si começou definitivamente hoje às 6h14 (horário de Brasília), se estendendo até o dia 22 de setembro. Nesse período, é importante redobrar os cuidados para evitar doenças respiratórias, comuns na estação. Por isso, veja a seguir algumas dicas.

O médico Guillermo Zepeda, pediatra do Hospital Clínico da Universidade do Chile e da Clínica Quilín, explica que “neste inverno, é muito provável que seja muito semelhante ao que vivemos do ano de 2019 para trás, com um aumento de vírus sazonais que costumam nos afetar todos os anos”. Essas doenças fazem aumentar o número de atendimentos com urgências nos centros médicos.

Contudo, a especialista broncopulmonar, Laura Mendoza, do Hospital Hospital da Universidade do Chile, explica que a magnitude pode não ser tão alta quanto nos anos anteriores ao da pandemia se as medidas preventivas contra o covid-19 forem mantidas, como a higienização constante das mãos e o uso de máscara.

Como evitar

O doutor Zepeda recomenda continuar se protegendo da mesma forma que está acontecendo nos últimos anos em virtude do coronavírus: “lavagem frequente das mãos, distanciamento físico, uso correto de máscaras, ventilação correta de espaços fechados, entre outros”.

Outra dica é se vacinar para prevenir doenças respiratórias. “A vacina contra a gripe é muito eficaz e segura, e é importante que as pessoas adiram à campanha de vacinação, principalmente a população-alvo”, acrescentou o Dr. Mendoza. As doses de vacina contra o coronavírus e contra a gripe são encontradas gratuitamente nos postos de saúde.

Confira a seguir mais 4 dicas simples:

Evitar as mudanças bruscas de temperatura;

Aumentar o consumo de vitamina C;

Não deixar a roupa molhada secar no corpo;

Beba chás.

ATENÇÃO!

Esse texto tem como objetivo apenas informar e não diagnosticar nenhuma doença. Para tirar dúvidas, consulte o médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional da área da saúde.

