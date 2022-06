Fotógrafo registra imagens da Estação Espacial Internacional da NASA passando em frente ao Sol

Compartilhada pelo fotógrafo e astrônomo (amador), Jaime Cooper, em sua conta do Instagram, uma sequência de imagens mostraram a Estação Espacial Internacional (ISS) da NASA passando em frente ao Sol.

Como apontado pelo portal FayerWayer, o registro foi feito por Jaime, 52, diretamente de sua casa, no Reino Unido, na última sexta-feira (17).

Para obter seus registros, que captaram o ISS em seu trânsito orbital passando entre o Sol e nosso planeta, Cooper contou com seu telescópio olhando para a estrela-rei e uma câmera profissional.

Classificando esta como “uma oportunidade que não podia ser desperdiçada”, à BBC Mundo, Jaime contou que o trânsito completo foi registrado exatamente às 10h22 (horário local).

Cooper celebrou ter estado no local certo e na hora certa, resultando na seguinte publicação. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link).

Vale lembrar que captar tais registros é uma tarefa mais matemática do que apenas contar com os recursos adequados.

“Há uma faixa muito estreita onde você, a estação espacial e o Sol estão todos alinhados e tem quase 5 quilômetros de largura. Eu verifiquei os dados três dias antes e parecia que não ia estar de acordo com a minha casa, verifiquei no dia anterior e depois se ia acontecer. No final das contas, tive sorte”, disse o fotógrafo.

