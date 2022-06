Estas são as bebidas PROIBIDAS e para eliminar já se você sofre de ansiedade Foto - Unsplash - Nathan Dumlao

Embora a ansiedade seja um sentimento comum do ser humano, quando ela se apresenta de forma excessiva, além do acompanhamento com um profissional especializado, se faz necessário também a mudança de alguns hábitos que podem ser como gatilhos para quadros mais complexos.

E quando falamos em “gatilhos”, além de determinados hábitos diários, a forma como nos alimentamos e o que ingerimos em nosso corpo são fatores por vezes decisivos e que refletem diretamente no quesito ansiedade.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma lista com bebidas que devem ser evitadas, uma vez que contribuem negativamente para o aumento da ansiedade. Você possivelmente já deve ter imaginado algumas delas.

Não esqueça de ler também:

Lista de bebidas que aumentam a ansiedade

Bebidas alcoólicas em geral;

Cafeína: não limitando-se ao café, mas também presente no chá verde, chá preto e chá mate;

Refrigerantes;

Energéticos;

Sucos industrializados.

3 hábitos cotidianos que causam ansiedade sem você perceber

#Importante

Queremos lembrá-lo mais uma vez que o conteúdo é apenas informativo. Portanto, NÃO tem o objetivo de assegurar diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares a um profissional especializado.

Recorde-se que é necessário que você passe por uma avaliação para que o tratamento mais adequado seja indicado.

Por fim, reforçamos que você não está sozinho e que pode e deve buscar ajuda.

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E CONFIRA TAMBÉM: