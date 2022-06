A verdade por trás das fotos em que a filha de Will Smith aparece chorando

Não é segredo para ninguém que Willow Smith é um verdadeiro sucesso musical. Com apenas 21 anos, a filha do ator Will Smith tem produções de êxito com artistas como Camila Cabello e Yungblud, além de suas produções individuais, é claro.

E, embora seja reconhecida por sua personalidade divertida e rebelde, pontos estes que podem ser comprovados através de sua conta do Instagram, algumas publicações da cantora às vezes preocupam os fãs e trata-se de fotos em que ela aparece chorando.

Por que Willow publica fotos chorando?

De forma geral, a jovem artista procura mostrar suas vulnerabilidades e reforçar que enfrenta problemas como qualquer outra pessoa e que não tem uma vida perfeita. Inclusive, ela complementou um de seus discursos relatando que sofre com ansiedade.

Ao programa Red Table Talk, que é apresentado por sua mãe, Jada Pinkett, Willow contou mais detalhes: “Há quatro dias comecei a sentir uma ansiedade tão aguda que me impedia de falar. Não é nem uma coisa que você quer falar porque acha que é louco e não quer que os outros pensem também, então no final você decide que é melhor não falar nada sobre isso”.

Se você enfrenta quadros de ansiedade ou tem qualquer suspeita ou dúvidas sobre o tema, queremos reforçar a importância de realizar o acompanhamento profissional frequente e adequado. Deixamos também a seguinte notícia que pode te interessar: 10 formas de controlar a ansiedade no dia a dia quase sem perceber.

Lembre-se que você não está sozinho e que pode e deve buscar ajuda profissional.

Com Nueva Mujer.