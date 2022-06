Joelma é diagnosticada com esofagite, gastrite e edema durante internação em SP

A cantora Joelma foi diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema durante internação no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Ela deu entrada na unidade de saúde na última segunda-feira (6) para passar por um check-up após ser contaminada quatro vezes pela covid-19.

A equipe da artista divulgou nesta quinta-feira (9) um comunicado nas redes oficiais, dando mais detalhes sobre o quadro de saúde e informando que a alta está prevista para este fim de semana.

“O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de check-up após quatro episódios de covid-19.

Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema.

A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários”, diz a nota publicada no Instagram.

O texto informa ainda que os shows de Joelma que ocorreriam neste fim de semana nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP) não serão realizados.

Ontem Joelma publicou uma foto em que falou sobre os exames e a preparação de um novo trabalho. “Fazendo exames de rotina enquanto edito o DVD a todo vapor!”, escreveu na legenda.

Nova turnê

A cantora Joelma subiu no palco da festa de São João da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado (4), para estrear sua turnê “Isso é Calypso”. O show aconteceu após a polêmica envolvendo seu rosto inchado, sequela da covid-19.

Joelma faz show no Rio e comenta rosto inchado Instagram (Reprodução)

Durante a apresentação, a cantora comentou sobre sobre sua aparência. “Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê”, disse, agradecendo o carinho dos fãs.

Joelma seguiu: “É a quarta vez que pego covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não é só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas está de pé e é isso que importa”.

Após o show, a artista não recebeu ninguém em seu camarim. Segundo sua assessoria, ela estava passando mal.

LEIA TAMBÉM: