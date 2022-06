Após surgir com rosto inchado, Joelma estreia turnê e comenta aparência

A cantora Joelma subiu no palco da festa de São João da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (4), para estrear sua turnê “Isso é Calypso”. O show aconteceu após a polêmica envolvendo seu rosto inchado, sequela da covid-19.

Durante a apresentação, a cantora comentou sobre sobre sua aparência. “Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê”, disse, agradecendo o carinho dos fãs.

Joelma seguiu: “É a quarta vez que pego covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não é só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas está de pé e é isso que importa”.

Após o show, a artista não recebeu ninguém em seu camarim. Segundo sua assessoria, ela estava passando mal.

Nas redes sociais

Joelma publicou uma sequência de fotos do show desta madrugada em seu perfil no Instagram. “Obrigada, Rio de Janeiro!”, escreveu na legenda.

Confira:

Nos comentários, fãs fizeram elogios à apresentação. ”Foi lindo. Te amo”, “Como sempre você serviu o melhor show que seus fãs cariocas já viram! Obrigado, obrigado e obrigado” e “Obrigado por esse show minha rainha! Estava morrendo de saudades de você. Eu te amo muito” foram apenas algumas das menções carinhosas.

‘Seja forte e corajoso’

No começo desta semana, Joelma fez uma postagem no Instagram após as primeiras repercussão do vídeo em que seu rosto aparecia inchado.

A famosa publicou três fotos com a legenda: “Seja forte e corajoso”.

Os admiradores da artista se manifestaram nos comentários: “Te amamos, meu amor!”, “Só amor pra vc, sua linda”, “Vai ficar tudo bem” e “A mais linda! Te amamos, princesa!” estavam entre as mensagens de apoio.

A assessoria de Joelma já havia esclarecido que a condição que chamou a atenção dos internautas se trata de sequelas da covid-19 e que ela está em tratamento.

