NASA cria comissão para estudar fenômeno OVNI, após mais de 400 avistamentos

Após o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, identificar mais de 400 avistamentos nos últimos anos, a NASA criará uma comissão para estudar, de um ponto de vista científico, o fenômeno dos objetos voadores não identificados (OVNIS).

Vale lembrar que as autoridades norte-americanas ressaltaram que não há evidências de que os ovnis vistos até agora sejam de origem extraterrestre.

Thomas Zurbuchen, que é administrador associado para ciência na sede da NASA em Washington, comentou brevemente sobre a iniciativa de estudo dos Fenômenos Aéreos Não Identificados (UAPs, sigla em inglês). “A NASA acredita que as ferramentas de descoberta científica são poderosas e se aplicam aqui também”, ressaltou.

A declaração de Zurbuchen segue: “Temos acesso a uma ampla gama de observações da Terra a partir do espaço, e essa é a força vital da pesquisa científica. Temos as ferramentas e equipamentos que podem nos ajudar a melhorar nossa compreensão do desconhecido. Essa é a própria definição do que é ciência. Isso é o que fazemos”.

Comissão não se limitará a dados governamentais

Para esta iniciativa, a equipe de estudo será encabeçada por David Spergel, astrofísico e presidente da Simons Foundation. Já Daniel Evans, que é vice-administrador associado assistente de pesquisa na Diretoria de Missões Científicas da NASA, será o funcionário responsável por orquestrar o estudo.

“Dada a escassez de observações, nossa primeira tarefa é simplesmente coletar o conjunto de dados mais robusto que pudermos. [...] Vamos identificar quais dados – de civis, governos, organizações sem fins lucrativos, empresas – existem, o que mais devemos tentar coletar e a melhor forma de analisá-los”, disse Spergel através de comunicado da agência espacial.

Por fim, é importante ressaltar que em maio deste ano, o Pentágono testemunhou perante o Congresso dos Estados Unidos sobre o avistamento de mais de 400 OVNIs nos últimos anos. O vice-diretor da Inteligência Naval, Scott Bray, reforçou que os avistamentos “são frequentes e contínuos”.