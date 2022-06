Leilão inusitado traz baratas da NASA alimentadas com poeira lunar; pedem mais de R$ 1,9 milhão

Para diversas pessoas é um sonho ter objetos que foram coletados no espaço ou que fizeram parte de estudos da NASA, certo? No entanto, você já imaginou participar de um leilão em que a oferta disponível contemple um kit com baratas?

Sobre o questionamento anterior, se ficou curioso, trata-se uma das novidades divulgadas pela casa de leilões RR Auction que anuncia nesta oportunidade um kit que além de dois estojos que possuem lâminas de vidro para microscópios, conta ainda com três baratas que foram alimentadas em um determinado momento com poeira lunar.

De acordo com o apurado no site da casa de leilões, a maior oferta até o momento foi de $21.438. No entanto, espera-se que a quantia chegue ao menos a $400 mil (dólares), o equivalente a R$ 1.946.920,00, câmbio de 07 de maio de 2022, às 15h25, horário de Brasília. O anúncio se encerra no próximo dia 23 de junho de 2022. Não foi informado o horário.

Por que as baratas eram alimentadas com poeira lunar? Nós te contamos!

Temos certeza de que você deve ter ficado com essa dúvida e, segundo detalha o portal FayerWayer, após a primeira viagem do homem à Lua, encabeçada por Neil Armstrong e Buzz Aldrin, e retorno à Terra, não se sabia se tal conteúdo era nocivo aos humanos. Então, durante a quarentena preventiva que fizeram quando retornaram, eles utilizaram parte do conteúdo em baratas.

Por fim, embora o risco, nada aconteceu com os insetos e, agora, suas amostras dissecadas entraram para a história.