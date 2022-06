NASA: Telescópio Chandra registra imagem de enormes anéis ao redor de buraco negro; confira

Embora os buracos negros ainda seja um tema repleto de mistérios, avanços feitos por agências espaciais como a NASA e outras entidades científicas tem desvendado cada vez mais detalhes e trazido registros impressionantes.

Desta vez, segundo o detalhado pelo portal FayerWayer, o Observatório de Raios-X Chandra conseguiu capturar informações que ilustram como se vê um buraco negro localizado a 7.800 anos luz de distância da Terra.

Com a ajuda do observatório Neil Gehrels Swift, foi possível conferir a formação de enormes anéis de energia ao redor do buraco negro. Veja a seguir a imagem.

Reprodução Foto. Rayos X: NASA/CXC/U.Wisc-Madison/S. Heinz et al.; Óptico/IR: Pan-STARR.

Sobre os anéis gigantes

Em seu site oficial, a NASA explica que os anéis gigantes vistos anteriormente revelam informações sobre a poeira localizada em nossa galáxia. E, para conseguir tais registros, foi utilizado um princípio semelhante aos raios-x realizados em aeroportos e centros médicos.

Sobre esta buraco negro captado, este faz parte de um sistema binário chamado V404 Cygni, localizado a cerca de 7.800 anos-luz do planeta em que vivemos.

Por fim, vale ressaltar que este buraco negro move ativamente material de uma estrela companheira, esta que possui aproximadamente metade da massa do Sol, para um disco ao redor do objeto invisível. Esse material brilha em raios-x, e é por isso que os astrônomos se referem a esses sistemas como “binários de raios-x”.

