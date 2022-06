Isso é o que a ciência diz sobre os cachorros possuírem ou não sentimentos

Quem gosta de animais e possui algum em casa sabe que eles se tornam membros da família assim quando chegam e desenvolver mais ou menos conexão com membros específicos. E nesse convívio, é normal vê-los alegres ao ver o dono chegar, tristes quando estão sozinhos, arteiros quando estão com energia, entre outras características. Mas será que os cachorros possuem sentimentos, assim como os seres humanos?

Sentimento dos animais

É preciso entender, primeiramente, que esse assunto não tem a ver somente com os cachorros, mas com diversos outros animais tidos como de estimação pelos seres humanos. Por conta desse vínculo, a ciência vem, ao longo do tempo, estudando a relação entre esses bichos e as pessoas. Segundo o blog Petz, uma das coisas que os estudos conseguiu detectar é que os mamíferos possuem uma estrutura cerebral parecida com a dos seres humanos. Logo, eles são capazes de desenvolver emoções, assim como os seres humanos. A comprovação foi feita estudando uma parte específica do cérebro chamada de sistema límbico, onde são processadas emoções.

Contudo, mesmo a forma de sentir sendo parecida, as respostas entre seres humanos e animais são diferentes. Afinal, nenhum cachorro vai encontrar outro que não vê há um certo tempo e cumprimentá-lo, não é mesmo?

Também é possível observar nas conexões dos animais com os humanos que os pets tenham um membro a família preferido. Assim como também é visível quando um cachorro se sente com medo ou agressivo com pessoas que praticam maus tratos ou violência, seja ela contra eles mesmos ou outros seres humanos.

O que a ciência diz?

Mesmo sendo visíveis essas reações, a ciência diz que não há comprovação de que cachorros possuem sentimentos e o que se vê na verdade são instintos. Ou seja, para que os animais tivessem sentimentos, eles deveriam ser capazes de pensar sobre suas emoções, iguais os seres humanos, e não apenas senti-las.

