Estudo diz que animais de estimação podem copiar a personalidade dos seus donos

Algumas pessoas dizem que o cachorro se parece muito com seu dono. Contudo, esse pensamento não se aplica somente aos cães, já que um estudo mostrou que os gatos são capazes de refletir a personalidade do seu tutor.

Divulgado pela revista Plos One e mostrado neste texto do site Megacurioso, a pesquisa analisou três mil humanos e os seus gatos, conduzindo entrevistas que mapeavam cinco aspectos: neurose, extroversão, amabilidade, abertura e consciência. Após análises, foi concluído que a percepção desses traços nos seres humanos equivale aos seus parceiros felinos.

Ou seja, uma pessoa que seja um pouco mais neurótica cria condições e cria um gato com a mesma personalidade, enquanto seres humanos mais carinhosos e grudentos tendem a criar um pet que age da mesma forma, e assim por diante.

“Muitos donos consideram os animais como um membro da família, criando laços sociais com eles. É, portanto, muito possível que os animais sejam afetados pela maneira como interagimos com eles, e que esses fatores influenciam as personalidades”, diz Lauren Finka, professora da Universidade Nottinghan Trent e uma das responsáveis pelo estudo.

Para a pesquisadora, no entanto, é importante considerar e analisar qual o grau de influência que isso tem no pet e se isso é bom ou ruim para ele, pois, dependendo da sua personalidade (e da dele), pode afetar o relacionamento dele com outros gatos.

Se você é do tipo que prefere os cachorros, um estudo parecido também foi feito com eles e chegou ao mesmo resultado, mostrando que, independentemente do pet, os reflexos de como os donos agem influenciam o ambiente.

