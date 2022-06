Veja qual é a melhor ração para o seu cachorro

Se você deseja ter um cão de estimação com bastante saúde, saiba que é preciso criar alguns hábitos. Um deles é o de exercícios físicos, mas além disso, a ração também pode influenciar e muito na vida dos cães. Mas como saber qual a ração ideal para o seu pet?

Antes de saber qual a melhor ração, é preciso entender que existem algumas variações no mercado. É comum, por exemplo, encontrar ração úmida ou seca, além de nomes como ‘standard’, ‘premium’ ou ‘super premium’. Veja as diferenças a seguir.

Tipos de rações secas

De acordo com o blog Petz, algumas rações secas podem ter variações no nome. Um dos tipos é a ração standard, que possui o valor mais acessível entre todas elas por ser produzida com proteínas simples. A desvantagem desse tipo de alimento é que o cão vai precisar ingerir quantidades maiores para obter todos os nutrientes ou então ele terá um deficit no seu organismo.

A ração premium já é mais balanceada, contudo possui mais proteínas vegetais na sua composição, logo o aproveitamento dos nutrientes não é um dos mais altos. Já a ração super premium, como o nome indica, é a mais equilibra entre todas, pois proporciona maior absorção e digestão de nutrientes pois é feita com proteínas de alta qualidade.

Vantagens e desvantagens

Para saber qual a melhor ração para o seu pet, o ideal é levá-lo em uma consulta com o veterinário, principalmente para entender se ele tem alguma restrição alimentar, o peso, o tipo de ração e qual a melhor fórmula para ele: seca ou úmida. Mas você pode entender quais as vantagens e desvantagens da ração seca:

Vantagens da ração seca

Mais fácil de encontrada e apresenta o melhor custo benefício, principalmente do tipo standard;

Possui vários sabores e formatos, facilitando a mastigação;

É mais prática de armazenar;

Possui maior durabilidade, diminuindo o desperdício;

Ajuda a controlar a formação de tártaro nos dentes.

Desvantagens da ração seca

Dificulta a mastigação em cães idosos ou com dentição prejudicada;

Pode dificultar a digestão e prejudicar a absorção dos nutrientes quando ingerida sem trituração;

Tende a ser menos atraente para pets em tratamento ou com problemas como falta de apetite ou apetite seletivo.

