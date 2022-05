Entenda as diversas posições em que um gato dorme Imagem: Pexels

Se você tem um gato provavelmente já se deparou com o felino dormindo de uma forma um tanto quanto diferente. Isso ocorre pois os gatos são animais únicos, com personalidade muito forte. Porém, é possível decifrar o que cada posição significa, segundo o blog Petz.

Dormindo enrolado

Essa é a posição mais comum. Os gatos se transformam em uma ‘bola de pelos’, se encolhendo todo. Os cachorros também costumam fazer isso e a explicação mais plausível provavelmente tem relação com o frio, pois essa posição é mais vistos nos dias com temperaturas mais baixas, logo, a posição é mais confortável e faz com que o próprio corpo se aqueça.

Uma outra posição comum que se nota entre os bichanos é enrolado e com as patas sobre o focinho e cabeça. Essa é uma forma que eles utilizam para ter um senso de proteção.

Dormindo de barriga para cima

Se você notar o seu gato dormindo de barriga para cima saiba que ele considera o ambiente totalmente seguro e confortável, pois o extinto caçador do gato jamais permitiria deixar seu corpo com partes vulneráveis, especialmente durante o sono. Caso precise acordá-lo enquanto ele estiver nessa posição, evite movimentos bruscos para ele não acordar, pois caso ele se sinta em situação de perigo, ele pode ficar traumatizado e nunca mais conseguir dormir dessa forma.

Dormindo com o tutor

Seu gato tem costume de dormir em cima do seu travesseiro ou em cima de você? Isso pode ser uma clara demonstração de afeto. Isso mostra que ele tem carinho por você e se sente confortável ao seu lado. Também é um sinal de respeito. Porém, como gatos são territorialistas, isso também pode demonstrar que eles consideram que ali também é seu território ou ainda que ele deve te proteger.

