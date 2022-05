Cães salvam vida de homem ferido: “Eles impediram que ele congelasse”

Três cães de rua se tornaram heróis ao salvarem um homem ferido em uma estrada em Río Negro, na Argentina, segundo informou o site TN.

O homem era um motociclista que havia caído e devido aos ferimentos não conseguia se mover. Ele gritou por socorro por horas, mas ninguém apareceu. Naquela noite, segundo os serviços de meteorologia, os termômetros marcavam -4 graus.

Neste momento, segundo a vítima, três cães apareceram no nada e deitaram sobre ele para protegê-lo do frio. “Os cães o viram, subiram em cima dele e o cobriram. Eles impediram o congelamento”, disse um policial que atendeu o caso.

Uma pessoa que passava pelo local viu o homem caído e alertou os policiais e o serviço de emergência. Quando a ambulância chegou ao local, encontrou os três animais deitados em cima do homem, na estrada, aquecendo-o.

“Foi muito marcante. Sob os animais encontraram um homem tremendo, com frio e molhado, que não conseguia entender o que estavam dizendo por causa do frio”, disse o chefe da 48ª Delegacia de Polícia de Mosconi, Luis Alfaro. Apesar da tremedeira, ele enfrentou horas exposto ao frio congelante e sobreviveu.

Ele foi transferido para o hospital local, onde encontraram algumas fraturas no braço, ferimentos leves e possíveis lesões na coluna, que o impediam de levantar-se do chão.

Cão abandonado

Enquanto três cães salvam um homem da morte, um cuidador abandonou uma cadela a um hidrante nas ruas de Green Bay, no Wisconsin, Estados Unidos, com uma mochila ao seu lado contendo os brinquedos do animal.

Um bilhete deixado junto ao animal dizia que a cadela estava muito doente e ele não tinha condições de cuidar dela e pedia que arranjassem um novo lar para ela. Um exame mostrou que o animal tinha diabetes.