Esses são os melhores perfumes nacionais para você dar de presente no dia dos namorados Imagem: Freepik

Presentear alguém com perfume sempre é uma boa escolha, e o dia dos namorados é uma data perfeita para dar uma fragrância de presente para quem você ama. Se você está com essa ideia na mente, porém não sabe qual o melhor perfume para seu namorado ou namorada, confira a lista a seguir elaborada pelo youtuber Junior Barreiros, com os melhores perfumes para dar de presente no dia dos namorados.

Masculinos

Essencial Oud

Esse é um perfume amadeirado com notas adocicadas possível de ser encontrado tanto na versão masculina como feminina. Possui um lado mais sensual e uma fixação e projeção alta. É mais indicado para os dias frios.

As notas de topo são Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi as notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Ambrocenide, Abeto e Cashmeran.

Malbec Gold

A linha Malbec já é clássica na perfumaria nacional. É ideal para presentear seu namorado pois o aroma amadeirado dessa fragrância é bem versátil.

O perfumista que assina esta fragrância é Eurico Mazzini As notas de topo são Cardamomo e Bergamota as notas de coração são Notas Amadeiradas e Patchouli ou Oriza as notas de fundo são Âmbar e Almíscar.

Amber (Mahogany)

Essa é uma fragrância que lembra o importado Silver Scent, porém em uma versão mais suave e menos invasiva, sendo bem fácil de agradar.

Notas de top: Limão, Bergamota, Pomelo, Menta, Lavanda. Notas de coração: Flor de Laranjeira, Noz Moscada, Gerânio, Cardamomo. Notas de fundo: Madeira de Teca, Sândalo, Guaiaco, Vetiver, Âmbar, Musk.

Femininos

Kriska Drama

A fragrância é um âmbar baunilha bem intenso, com alta projeção e fixação. Por ser doce, também é mais indicado para dias amenos. É uma fragrância atraente, que rende diversos elogios.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Nectarina, Pera, Maçã e Mandarina as notas de coração são Pralinê, Jasmim, Peônia e Flores Brancas as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Caramelo, Fava Tonka, Baunilha, Âmbar, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Glamour Just Shine

É uma das melhores fragrâncias nacionais femininas e como o próprio nome diz, é bem glamorosa, levando brilho e sedução por onde você passar.

Glam (Mahogany)

Esse é aquele perfume que transmite um ‘cheiro de riqueza’. Seu aroma lembra o importado Woman by Ralph Lauren.

Notas de saída: Frésia, Pera, Toranja, Pimenta Rosa. Notas de corpo: Tuberosa, Flor de Laranjeira, Rosa Turca, Jasmim, Noz Moscada. Notas de fundo: Sândalo, Cedro, Musk Branco, Avelã, Flor de Íris, Baunilha, Musk.

