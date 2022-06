Perfumes masculinos bons e baratos que vão te fazer conquistar alguém

O dia dos namorados está batendo na porta e ainda dá tempo de você tentar conquistar alguém para não passar a data sozinho. E para que isso aconteça é preciso utilizar alguma técnicas e uma delas é chamar a atenção pelo aroma. Por isso, você confere a seguir a lista elaborada pela youtuber especializada em perfumes, Barbara Rosa, com 6 fragrâncias masculinas que vão te fazer conquistar alguém e que ainda por cima possuem um baixo custo.

Egeo Bomb Black

Como o próprio nome diz, o perfume é uma ‘explosão’ de aroma caramelo. Sua fixação pode chegar em até 12 horas.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Cedro, Musgo, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Baunilha, Tiramisu e Sândalo.

Absolute by Exclusive

As notas amadeiradas e adocicadas deixa esse perfume balanceado na medida certa para agradar a todos. Esse perfume é indicado para homens mais maduros.

As notas de topo são Limão Italiano, Gerânio e Lavanda. As notas de coração são Oud, Cedro e Açafrão e as notas de fundo são Ládano, Âmbar e Patchouli.

Night Caviar

Seu aroma lembra o clássico 212 VIP Black, um sucesso entre os homens. É uma fragrância bem versátil, podendo ser utilizada tanto de dia quanto de noite.

As notas de topo são Absinto, Anis e Erva-Doce. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Almíscar e Casca de Baunilha Negra.

Club 6 Voyage

Esse é considerado um dos perfumes mais bombásticos da perfumaria nacional. Possui um aroma adocicado que pode não agradar muito os homens, mas com certeza irá agradar as mulheres.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Homem Dom

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta e Nagarmota ou Óleo de Cipriol. As notas de coração são Casca de Baunilha Negra, Fava Tonka, Bálsamo do Peru e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Priprioca, Sândalo, Ambroxan, Cashmeran, Madeira Guaiac, Almíscar e Vetiver.

Just On Time

As notas de topo são Madeira de Teca, Árvore de Grama (Xanthorrhoea) e Cedro. As notas de coração são Mirra, Licor, Âmbar, Incenso e Almíscar e as notas de fundo são Baunilha, Limão, Canela, Gengibre e Tomilho.