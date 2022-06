O ano voou, já estamos na metade de 2022 e já é possível entender quais os perfumes que estão fazendo mais sucessos até o momento. Mesmo essas fragrâncias não sendo lançadas especificamente neste ano, elas mostraram que os perfumes nacionais podem ter a mesma ou até qualidade do que os importados, sendo sucesso de elogios.

Pensando nisso, o youtuber Wellerson Rosa preparou uma lista com os 5 perfumes nacionais mais elogiados até o momento e você confere essa lista a seguir.

Essencial Oud Vanilla

A fragrância pode ser encontrada tanto na versão masculina quanto feminina e representa o que existe de melhor dos perfumes abaunilhados. Tanto quanto o aroma adocicado quanto o amadeirado são bem suaves, deixando o aroma bem versátil e agradável.

Suas notas são Baunilha Baiana, Oud, Licor, Âmbar, Notas Amadeiradas, Sândalo e Bálsamo de Abeto.

Egeo Spicy Vibe

Essa linha de perfumes foi criada especialmente para os jovens, como é possível notar pelo seu frasco e fontes. A fragrância Spicy Vibe é considerada compartilhável, podendo ser utilizada por qualquer gênero.

As notas de topo são Pimenta Preta, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são Cardamomo, Coentro, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Cedro, Cashmeran, Sândalo, Almíscar e Patchouli.

Antifrágil (Primacial)

Esse é o perfume mais fresco e versátil da lista. Tem como referência o clássico e importado Polo Blue. Pela sua versatilidade é possível utilizar a fragrância o ano inteiro, independentemente da temperatura.

Suas notas de topo são Mandarina, Bergamota, Lavanda e Notas Marinhas. Suas notas de coração são Cardamomo, Gerânio, Cravo e Violeta e as notas de fundo são Patchoui, Âmbar e Musk.

Boemia (Granado)

Essa fragrância tem como inspiração olfativa o importado Bvlgari Man In Black, porém com um preço bem mais em conta. É um perfume bem luxuoso.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada e Lima. As notas de coração são Olíbano, Cedro e Gerânio e as notas de fundo são Tabaco, Sândalo e Couro.

San Bernardino Route 66 (Viking)

Foi eleito o melhor perfume masculino da América Latina em 2021.

As notas de topo são Whiskey, Pimenta Rosa, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Canela Chinesa, Sândalo Vermelho, Cardamomo e Lavanda e as notas de fundo são Fava Tonka, Ládano, Carvalho e Baunilha.