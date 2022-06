Estudo relaciona o uso de logotipos grandes nas roupas à traição

Alguns sinais de traição podem ser mais sutis do que outros, mas alguns deles parecem ser praticamente impossíveis de serem detectados. Mesmo assim, é cada vez mais possível de entender sobre as atitudes das pessoas, seja pelo modo que agem nas redes sociais, das interações com as pessoas ou até mesmo pelo modo que se vestem.

Uma pesquisa realizada pelo psicólogo Daniel Kruger, da Universidade de Michigan, mostrou que, dependendo do modo como homens se vestem, isso pode deixar nítido a sua fidelidade. O trabalho parte da ideia de que homens que preferem camisetas chamativas, com logos grandes e luxuosos estampados, sejam mais ‘promíscuos’.

O estudo não se baseou profundamente em medidas ou estatísticas, mas relacionou conceitos e ideais dos participantes da pesquisa e as escolhas de roupas dos seus guarda-roupas. Um grupo de homens foi questionado sobre o quão atraente eles seriam para as mulheres se usassem uma camiseta com logotipo grande de alguma marca, em comparação com estampas menores.

Além disso, também foi perguntado aos participantes quais eram as suas expectativas para um relacionamento, se estavam dispostos a ter uma família com filhos ou se não queriam nada sério. “Grandes logotipos de produtos de luxo aumentam a competitividade social e a atração de parceiros, enquanto os pequenos aumentam a percepção de confiança e confiabilidade“, explicou Kruger sobre os resultados da percepção.

Ou seja, o estudo explica que os homens que usam roupas mais chamativas tendem a se esforçar mais para serem atraentes e potenciais parceiros de acasalamento, em contrapartida são os que possuem menos interesse na paternidade e desejam encontros sexuais curtos e sem compromisso.

