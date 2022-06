5 dicas INFALÍVEIS para você não errar no segundo encontro Imagem: Pexels

Muitas pessoas ficam um pouco tímidas e até nervosas com a ideia do primeiro encontro. Porém, depois de alguns minutos conversando, essa ansiedade logo passa e a conversa flui. E agora que você já passou pela parte mais ‘difícil’ e garantiu um segundo encontro, é hora de saber quais caminhos tomar e como não errar daí para frente.

Pensando nisso, Samantha Rowland-Jones, especialista em relacionamentos, compartilha suas cinco principais dicas para esse momento.

Relaxe e aproveite

O primeiro encontro provavelmente foi um momento um embaraçoso e nervoso. Agora é hora de relaxar e aproveitar a conversa. “É mais fácil manter a conversa fluindo quando você sabe mais um sobre o outro e pode mostrar seu interesse por eles trazendo à tona algumas das coisas que você discutiu na primeira vez”, diz Samantha ao Metro Reino Unido.

Mude os planos

Caso no primeiro encontro vocês saíram para jantar ou beber, planeje algo diferente dessa vez, mas certifique-se de que esse segundo encontro seja para algum lugar que a pessoa também goste, com base no que você já aprendeu sobre ela na primeira vez.

“É mais fácil para ambos mostrar seu lado divertido e descontraído desfrutando de uma atividade compartilhada, seja um piquenique no parque, uma exposição em um museu ou uma longa caminhada ao pôr do sol”, explica a especialista.

Aprofunde a conversa

Esse é o momento para vocês se descobrirem mais, seja sobre a infância, planos de carreira, família, etc. Mas tome cuidado: seja mais profundo do que o primeiro encontro, mas não foque em assuntos tão pessoais quanto os problemas. Também evite falar sobre filhos ou casamento.

Demonstre um pouco mais de carinho

Se você estava um pouco mais travado da primeira vez, agora é hora de se aproximar um pouco mais e oferecer mais carinho, seja um toque físico ou um beijo. “Se você sentir que é a hora certa, você pode começar a demonstrar afeto. Nenhum de vocês deve se sentir apressado em nada, no entanto, não há um cronograma definido para o quão íntimo qualquer encontro deve ser”, explica Rowland.

Seja verdadeiro

No primeiro encontro, é natural querer demonstrar uma boa impressão e nesse caso, você pode parecer ser uma pessoa um pouco diferente. No segundo, é hora de você demonstrar quem você realmente é, senão você não dará chances para o seu futuro companheiro ou companheira te conhecer e gostar de você.

“Um segundo encontro bem-sucedido deve dizer a ambos se há ou não o suficiente para justificar um relacionamento. Então é realmente importante mostrar seu verdadeiro eu nesta fase e descobrir o quão compatível você pode ser como um casal”, finaliza Samantha.

