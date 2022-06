Relacionamento: 5 conselhos a serem seguidos caso seu parceiro tenha se afastado

É completamente normal que relacionamentos passem por diversos estágios, os altos e baixos sempre aparecem durante o processo. Contudo, é necessário agir da maneira correta quando você sente que há algo de errado acontecendo e ele se afasta. Baseado no portal Nueva Mujer, vamos deixar algumas sobre possibilidades neste cenário.

Há diversas razões pelas quais o comportamento do seu parceiro pode mudar, isso dependerá muito do contexto. Embora haja uma motivação, é necessário entender que nem sempre tem a ver com algo diretamente errado com você. Contudo, é importante prestar atenção nos sinais.

Mesmo que a mudança de comportamento de seu parceiro tenha sido impulsionada por alguma decisão difícil, tudo deve ser levado com calma. Não se desespere se você notou esse tipo de atitude em seu companheiro, o objetivo é lidar com isto da melhor forma possível.

Se você sente que seu parceiro está se afastando, siga estas dicas

1 - Evite suposições

Não faça suposições sobre o que está acontecendo, pois isso pode começar a afetá-lo profundamente. Investigue sempre antes de tomar qualquer atitude.

O importante é conversar e entender o que está acontecendo. A comunicação é a chave de uma relação saudável e transparente.

2 - Não empurre

Pressionar seu parceiro é uma medida oposta das ferramentas para melhorar a relação.

Embora seja seu direito entender o que está acontecendo, é importante que você dê certo espaço a ele e não tenha uma atitude de pressão constante.

3 - Comunique-se de forma saudável

Ao iniciar a conversa, você precisa fazê-lo com serenidade e é muito importante dizer que é uma situação desconfortável para você. Seja transparente e mostre que você está interessado em resolver a situação.

4 - Aposte em uma solução

Ao ouvir os motivos, se houver espaço, é importante que você esteja aberto para encontrar várias soluções possíveis. Se o motivo for uma questão pessoal, é necessário ter empatia.

5 - Se a distância for final, não se culpe

Se o seu parceiro decidir que essa distância significa o fim do relacionamento, é hora de se afastar e evitar se sentir culpado. Cuide do seu emocional e foque apenas no seu bem-estar.

Por mais que seja dolorido, empurrar o que não está dando certo com a barriga pode ser ainda pior no futuro.