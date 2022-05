Essas MARCAS DE ROUPAS famosas nos 90 sumiram e você não sabia!

O ‘street wear’ está em alta no Brasil, com diversas marcas de roupas crescendo e tendo o seu nome falado cada dia mais. Porém, a moda é cíclica, e em outras épocas diversas outras marcas já fizeram sucesso por aqui e hoje em dia não existem mais ou quase não é possível de se encontrar.

Se você está curioso para saber quais são essas marcas e relembrar se você já usou alguma ou não, veja a lista a seguir retirada do ‘Canal 90′ com marcas de roupas que praticamente chegaram ao fim e você provavelmente não sabia.

Fido Dido

A marca surgiu em uma simples conversa de bar em Nova Iorque entre duas amigas. A Fido Dido (se pronuncia ‘faido’) era uma tentativa de intervenção cultural no subúrbio da cidade e foi de expandido, com a marca chegando às maiores lojas dos Estados Unidos e indo para outros países no final dos anos 80.

Com o passar dos anos, a moda foi se alternando e a Fido Dido perdendo força. Contudo, a marca ainda existe e possui até mesmo distribuição no Brasil, com a uma fábrica localizada no sul do país.

Bad Boy

Outra marca nascida nos Estados Unidos, em San Diego, é a Bad Boy. Surgiu no começo da década de 80 focada em esportes de ação e combate. Na década seguinte passou a se popular nas ruas, se tornando o street wear dá época, principalmente entre os adolescentes. A marca chegou ao Brasil no mesmo período, se tornando referência no país após começar a patrocinar o lutador de jiu-jitsu Rickson Gracie.

Com o passar do tempo a marca voltou às suas origens e deixou de ser uma marca urbanam, se dedicando aos esportes, especialmente o Mixed Martial Arts ou ‘artes marciais mistas’ (MMA), continuando muito forte nessa área.

Big Johnson

Outra marca que ‘bombou’ nesta década foi a polêmica Big Johnson. Surgiu em 1986 nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou pelo mundo. Contudo, além do preço considerado alto para a época, muitas estampas da marca foram proibidas em diversos países.

Ainda nos anos noventa a marca era muito pirateada no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Após a chegada de marcas de varejo, a Big Johnson viu seu lucro cair até declarar falência. Atualmente a marca tenta reviver nos estados Unidos, mas as vendas não vão bem.