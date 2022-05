Preste MUITA ATENÇÃO nesses sinais no seu primeiro encontro para não entrar em uma enrascada!

O que as pessoas mais esperam é que os encontros com o futuro parceiro seja bem leves e tranquilos, com tudo ocorrendo bem e o sentimento aflorando para ambos. Contudo, ao criar essas expectativas, é possível que algumas coisas passem despercebidas, já que você pode estar sendo influenciada pelas falas bonitas e não prestando atenção em todos os sinais.

É capaz que, na busca por alguém ideal, você tenha se deparado com uma pessoa narcisista, pessoas que se concentram tanto em si mesmas e em suas necessidades que não consideram como seus comportamentos prejudicam outras pessoas.

“Com o advento do namoro online, os gaslighters/narcisistas encontraram terreno fértil para as pessoas que procuram sugar emocional e financeiramente. Eles podem fingir ser quem quiserem ser online. Envolver-se com alguém que tem comportamento abusivo pode fazer você ficar muito mal”, escreve a psicóloga Stephanie A. Sarkis ao Psychology Today (site em inglês).

Segundo a especialista, esse tipo de pessoa se alimenta da vulnerabilidade de outras. Por isso, ela lista alguns sinais para você ter como alerta.

Não se mova rápido demais

Caso você tenha passado por um momento muito difícil na sua vida, você pode estar muito animada com a possibilidade de um novo romance e não prestar atenção no ‘bombardeio do amor’, uma estratégia para fazer com que você seja sugada para o relacionamento. “Eles vão te dizer tudo o que você quer ouvir, então, uma vez que você está no relacionamento, a máscara deles cai e você então vê quem eles realmente são.”

Cuidado com o excesso de perguntas pessoais

Ter curiosidade sobre a outra pessoa é comum, mas um futuro parceiro que começa perguntando sobre seus maiores medos ou fracassos na vida muito rapidamente é um encontro do qual você quer fugir, pois eles podem utilizar dessa sua ‘fraqueza’ no futuro.

Cuidado com a falta de perguntas

Ao mesmo tempo que você você deve se preocupar com perguntas demais, você também deve prestar atenção nas perguntas de menos. Se ele não quiser saber como foi o seu dia ou te perguntar coisas simples e corriqueiras, pode ser que ele não esteja totalmente interessado.

As outras dicas da psicóloga são:

Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é;

Cuidado com o que você publica online;

Cuidado com comentários depreciativos sobre ex ou família;

Mantenha uma lista do que você está procurando em um companheiro;

Cuidado com reuniões em locais privados.

