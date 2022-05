3 ERROS CLÁSSICOS que fazem você sabotar seus relacionamentos

Mesmo sem perceber, os seres humanos cometem equívocos que a princípio podem parecer simples, mas que olhando mais adiante, podem influenciar em muitas coisas. Isso ocorre com frequência em relacionamentos, onde muitos padrões são repetidos e faz com que você se sinta sem esperanças no seu futuro romântico, se perguntando se um dia vai encontrar a ‘pessoa certa’.

Se você costuma se relacionar e se apaixonar por pessoas que não são compatíveis com você, talvez chegue uma hora que você simplesmente cansa e desista, achando que o problema está em você. Contudo, não existe certo ou errado nesta história e pode ser que o problema esteja em criar padrões ou expectativas demais.

Por isso, a seguir você confere 3 erros comuns que fazem você sabotar seu relacionamento, de acordo com texto de Roxy Zarrabi para o Psychology Today.

1. Você não está observando se as ações da pessoa se alinham com suas palavras

Talvez você esteja indo com ‘muita sede ao pote’, sem pensar muito. É importante observar as ações de uma nova pessoa, pois muitas pessoas tendem a ser diferentes no início de um relacionamento. Quando você está namorando alguém novo e presta bastante atenção nas suas ações, a probabilidade de algo que te incomoda passar despercebido é pequena.

2. Você está assumindo que a outra pessoa está na mesma página que você sobre ser exclusivo

Não é incomum evitar conversas mais profundas no início da relação, com medo de se frustrar. Por isso o risco de assumir que alguém está se relacionando apenas com você é grande, pois você pode ficar abalado quando descobrir que isso não é verdade.

“Independentemente de quão forte seja a conexão que você acredita ter ou quanto tempo estão passando juntos, se você assumir alguma coisa sobre o status do seu relacionamento antes de ser discutido, você pode estar se preparando para ficar desapontado e se apegar prematuramente a ele. alguém que não é compatível com você”, diz a psicóloga Roxy.

3. Você está descartando sinais de alerta e de desconforto

Esse é um dos erros mais graves e mais comuns que se pode ter em uma relação. “Quando você está namorando alguém novo, observar como você se sente ao seu redor física e emocionalmente pode fornecer informações valiosas sobre sua sensação de segurança emocional com essa pessoa. Após os primeiros encontros com uma nova pessoa, pode ser útil meditar e/ou fazer um diário para explorar como você se sentiu ao passar o tempo com ela”.

