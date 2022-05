Relacionamento: 3 pontos cruciais para saber se você deve ficar junto com seu parceiro ‘para sempre’ segundo especialistas

Se apaixonar, compartilhar momentos prazerosos, agregar aspectos positivos e obter tempo de qualidade com alguém não é uma tarefa difícil, caso ambos estejam na mesma sintonia. Contudo, isso não significa que seu parceiro é a pessoa ideal para estar com você até o resto de sua vida.

A pessoa perfeita, de fato, não existe. Entretanto, existe aquele alguém mais adequado para somar na sua vida, caso esteja buscando isso. E quanto mais cedo você entender se está com a pessoa certa ou não, poupará possíveis frustrações e feridas causadas no futuro.

Veja mais: Relacionamento: 3 pontos cruciais para saber se eu amo alguém de verdade ou se a paixão é passageira

Tendo isso em vista, trouxemos aqui três dos diversos pontos cruciais para entender se você está com a pessoa certa. Caso seu parceiro se enquadre nessas três chaves, já é um sinal verde que possivelmente apontará para uma relação saudável e duradoura.

1 – Ele não te prende

De acordo com a terapeuta Shannon Thomas, seu parceiro demonstrará ser a favor do seu sucesso ao não te impedir de alcançar seus objetivos na vida. Desta forma, ele jamais tentará te prender quando você decidir tomar uma decisão em sua vida.

“A maioria dos relacionamentos prejudiciais inclui alguma forma de sabotagem de um parceiro. Namorar alguém que está feliz com sua vida significa eles estarem felizes por você e ao seu lado.” explica Shannon no portal Insider.

2 – Ele não quer mudar quem você é

Se alguém decidiu estar com você, foi por sua personalidade, jeito de ser e viver, não é verdade? Contudo, manipuladores farão de tudo para tentar te moldar da forma como eles querem. Se este não for o caso de seu parceiro, considere isso como um ponto positivo.

“Quando você ouve seu coração, sente se a pessoa com quem está namorando é ou não certa para você. Isso é conhecido como ‘intuição’ - a mensagem do seu coração para você. Quase todo mundo pode pensar no passado e se lembrar de um momento em que eles não ouviram”, explica a especialista Tracy Malone, segundo o Insider.

“Quando você se sente bem, sente que seu parceiro é paciente e verdadeiro, trata você em público da mesma forma que em casa, então você está no caminho certo. Tenha em mente que seu a intuição também pode enviar avisos. Pode vir como uma reação instintiva. Por exemplo, se seu parceiro quiser mudar você de alguma forma. Ele/ela não está aceitando você por quem você é. Se isso acontecer, corra. Isso é um sinal de uma pessoa controladora e ela nunca irá tratá-lo adequadamente”, finaliza.

3 – Ele se encaixa em sua vida

O que muitos parceiros controladores fazem é querer te afastar de amigos e familiares, justamente por se sentirem ameaçados, além de tentarem mudar seu estilo de vida completamente para você se adequar a ele.

Uma pessoa que te ama de verdade jamais tentará mudar seu estilo de vida e limitar seus contatos. O bom parceiro fará de tudo para se encaixar na sua vida positivamente, como alguém que chegou para somar.

Da mesma forma que seu parceiro se enquadrar em sua vida, você deverá fazer o mesmo para que a vivência de ambos seja recíproca. Desta forma, um relacionamento saudável será abastecido.

“Um bom sinal de que alguém é certo para você é se você consegue imaginar essa pessoa se encaixando em outras partes da sua vida e não apenas vivendo em um microcosmo do relacionamento. ‘Eu me dou bem com seus amigos e familiares? Temos interesses mútuos e coisas que gostamos de fazer juntos que podem ser uma fonte de sustentabilidade em um relacionamento?’ Se a resposta for sim, então você pode estar no caminho certo”, explica Holly Daniels, de acordo com o Insider.