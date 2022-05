Maquiagem: estes 3 truques te ajudarão a esconder olheiras escuras como uma profissional

Embora as olheiras escuras estejam atreladas a uma questão hereditária, isso não significa que não exista uma forma de tentar contorná-las, não é mesmo? Se você ficou curioso e quer entender melhor, estamos falando da possibilidade de aplicar alguns truques de maquiagem.

Além de serem dicas práticas, farão parte de um processo de execução igual ao de uma profissional. E, se quer saber como, nós te explicamos a seguir os detalhes.

1 - Comece pelo corretivo colorido

Para começar, temos esta dica mega importante! Lembre-se que antes de utilizar a base e o corretivo próximo ao seu tom de pele, você deve aplicar um corretivo laranja, pois isso faz com que a cor da sua olheira seja neutralizada.

O ponto de atenção aqui é que você não deve aplicá-lo em grande quantidade, senão depois será difícil de cobrir, ok?

2 - Vamos para a base?

Depois do corretivo laranja e seguir com a sua rotina de maquiagem normal, você deve agora contar com uma base que tenha ampla cobertura. As mais claras e luminosas darão um melhor efeito.

3 - Corretivo mais claro

Para fechar a nossa listinha de indicações, você deve utilizar um corretivo com ou dois tons mais claros que a sua pele, uma vez que se você utiliza na mesma coloração, se confundirá com a base e perderá seu efeito luminoso.

Importante: muito mais do que somente executar o passo a passo indicado acima, é importante não utilizar os produtos em excesso para ter um melhor e mais natural resultado, combinado?

